Tử vi đã chỉ điểm, từ ngày 3/8 - 10/8 vận khí lên rất cao: TOP 3 con giáp mã đáo thành công, làm gì cũng thuận lợi, tin vui tới tấp, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ

Trong thời gian này không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức. Quý nhân về tài vận không chỉ mang lại những cơ hội kiếm được những khoản tiền to lớn mà còn mang lại những cơ hội thăng chức tăng lương cho người tuổi Thìn.

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Thìn bẩm sinh đã được Thần Phật phù hộ nên tài vận từ ngày 3/8 - 10/8 vô cùng hanh thông, thu nhập tăng lên phi mã, vận may của con giáp này cũng liên tiếp kéo đến.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Thầy tử vi chỉ rõ trong quãng thời gian này, việc đầu tư, kinh doanh của người tuổi Thìn cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Việc đầu tư trước đây sẽ đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù làm dày thêm khoản tích lũy cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, từ ngày 3/8 - 10/8 này, người tuổi Tuất mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trời sinh đã có tính cách ôn hòa, dễ chịu, tâm tính lương thiện, không khoanh tay đứng nhìn khi thấy người khác gặp khó khăn. Những người xung quanh gặp hoạn nạn, dù là thân thiết hay chỉ biết sơ sơ, con giáp này cũng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thầy tử vi chỉ rõ nhưng người cầm tinh con Dê từ ngày 3/8 - 10/8 sẽ có nhiều may mắn. Trong quãng thời gian này, Mùi không chỉ có nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức khi được cấp trên trực tiêp đề bạt cất nhắc lên vị trí mới.

Vận trình tài lộc trong những ngày này của tuổi Mùi khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm