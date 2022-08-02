Tử vi đúng 5 ngày tới (mùng 10/7 âm lịch), hào quang rực sáng, vận trình hanh thông: TOP 3 con giáp băng băng tiến về đích, hưởng trọn lộc trời, vinh hoa phú quý ngập tràn lối đi

Những người tuổi Hợi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Họ cũng không câu nệ thiệt hơn. Tuy nhiên, do bị hung tinh chiếu mệnh nên thời gian vừa qua tài vận của Hợi không mấy tốt đẹp.

Tử vi cho thấy người tuổi Hợi thường trầm tính, nói ít, làm nhiều. Họ sống chân thành và được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, đúng 5 ngày tới đây thôi (mùng 10/7 âm lịch), người tuổi Hợi có lộc quý nhân nên cuộc sống dần khởi sắc hơn. Người tuổi Hợi nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào lĩnh vực mình giỏi, phát huy được tài năng thì sẽ có những thành tích xuất sắc. Thời gian tới đây, Hợi cần kiên trì, năng nổ hơn trong công việc. Cứ cố gắng hết sức mình thì không lo không thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, đúng 5 ngày tới (10/7 âm lịch), con giáp này có thể đón nhận bước ngoặt lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân thì tuổi Sửu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiền của gia tăng đều đều. Họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Trong 5 ngày tới, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Sửu sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, 5 ngày tới (mùng 10/7 âm lịch), tuổi Tỵ có sao tốt cao chiếu, cuộc sống của những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Chỉ cần tuổi Tỵ biết nâng cao năng lực thì sẽ gặt hái được thành công như mong muốn.

Ngoài ra, trong những ngày sắp tới đây, những người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong nửa cuối năm 2022 không tệ, đặc biệt trong thời gian tới họ sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Tỵ vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm