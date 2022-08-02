Tử vi đã định sẵn, đúng mùng 7/7 âm lịch này: TOP 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trúng được quả đậm đổi đời giàu to, chấm dứt chuỗi ngày 'nằm gai nếm mật'

Khoảng thời gian vừa qua người tuổi Thân bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. Tuy nhiên, thật là may mắn vì con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Tử vi cho thấy người tuổi Thân hiền lành, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Không chỉ vậy, họ còn là những người bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Những người làm kinh doanh có thể từng có quãng thời gian khó khăn nhưng kể từ mùng 7/7 âm lịch này trở đi, họ sẽ gặp nhiều may mắn. Người mới khởi nghiệp kinh doanh có thể nhận được cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái thì chắc chắn Thân sẽ kiếm được nhiều lời lãi hơn, thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Đúng mùng 7 tháng 7 âm lịch này, người tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, có thể dễ dàng vượt qua khó khăn. Trong công việc, Thân có thể đạt được những thành tích đáng nể, có chỗ đứng không thể thay thế được ở trong công ty.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng 7 âm lịch này, đúng mùng 7 tháng này, người tuổi Ngọ sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc không lo cơm ăn áo mặc. Trong cuộc sống những ngày tháng sắp tới, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn và mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng vô cùng tích cực.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ tăng cao, dù là vận may về sự nghiệp hay vận may về tình duyên đều thăng hoa không ngừng. Kể từ thời điểm này trở đi, chỉ cần tuổi Ngọ chăm chỉ hơn hiện tại thì sẽ bất ngờ với những thành tựu vào cuối năm.

Tiền tài sẽ đổ về tay Ngọ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của họ cũng thăng hoa rực rỡ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh đúng mùng 7/7 âm lịch này mà công việc của những người tuổi Tuất cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả dần qua đi, Tuất hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Trong thời gian sắp tới, con đường công danh sự nghiệp thì tuổi Tuất vô cùng may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

Về mặt tình duyên thì tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm