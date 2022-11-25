Tử vi cuối tuần này (26-27/11/2023): Con giáp nào may mắn không sao kể hết, tiền tài của cải cứ thế 'chạy' về két?

Xin chúc mừng tuổi Dần nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (26-27/11). Vận trình hanh thông giúp tinh thần của những chú Hổ khá phấn chấn, làm gì cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn cũng xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu trong thời gian tới, điều này tạo ra niềm hứng khởi giúp bản mệnh có thêm động lực để cố gắng hết mình. Có thể thấy hiệu suất công việc khá tốt. Vừa bởi bạn luôn chăm chỉ, vừa bởi mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác.

Chẳng những công việc, con giáp này được dự báo sẽ gặp được quý nhân nên vận trình tình duyên hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Thân



Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng vào cuối tuần này. Vận khí khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực cuối tuần này (26-27/11). Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Tiền bạc đang lúc rủng rỉnh, bạn có thể tự thưởng cho mình phần quà xứng đáng để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Nhưng đừng quên những kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm.

Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp may mắn cuối tuần này (26-27/11), không thể không nhắc đến những người tuổi Ngọ. Bản mệnh được dự báo gặp quý nhân, làm gì cũng đạt kết quả mỹ mãn. Con giáp này biết được những ưu điểm của mình và tìm cách phát huy khả năng ở mức cao nhất có thể để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Ngọ khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng tấp nập.

Chuyện tình cảm khá êm đẹp, vận đào hoa nở rộ nên có lợi cho việc tỏ tình. Vì thế nếu người độc thân có thể tận dụng cơ hội này để thể hiện tình cảm chân thành của mình thì tỉ lệ thành công rất cao, có thể tạo dựng được một mối quan hệ mới tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!