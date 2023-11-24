Tử vi cuối tuần (25/11 và 26/11): Chúc mừng 3 con giáp giàu sang vô đối, tài lộc khởi sắc rực rỡ, đứng trên đỉnh cao vinh quang, ví tiền vày cộm

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thời gian trước vận số của Tý không như ý, khiến họ gặp phải vô số xui xẻo, thất bại trăm bề. Đừng lo, trong 2 ngày cuối tuần, nhờ được bề trên nâng đỡ Tý sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt vận may, Tý còn vươn xa hơn nữa trên con đường công danh của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có sự sắp xếp rất chu đáo cho cuộc sống của mình. Họ sẽ không lãng phí một ngày nào vào những việc vô bổ, không có ích cho các mục tiêu mà mình đã định ra.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, rắc rối nhưng họ ứng phó rất tích cực, chủ động. Thời điểm này, họ sẽ vượt qua hầu hết khó khăn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, tránh được cạm bẫy.

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu ngày càng trưởng thành, biết nắm bắt các cơ hội phát triển, có khả năng thăng quan tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Thân có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người, vì vậy Thân cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính bản thân mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của Thân cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Thân sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.