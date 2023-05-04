Tử vi con giáp ngày mai, thứ Sáu 05/5/2023: Thìn sự nghiệp hanh thông, Dần tình duyên lận đận, Sửu hung cát đan xen

Người tuổi Thìn có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ nhất trong tháng 5. Họ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện năng lực của bản thân. Những người tuổi Thìn có tính cách tốt bụng, chu đáo, và được thần may mắn chiếu mệnh. Đa số họ có tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hào phòng.

Khi gặp khó khăn, người tuổi Thìn cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi. Đồng thời họ rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

Bắt đầu tháng 5, đường tài lộc của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, người tuổi Thìn vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 5/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay may mắn có việc công tác nước ngoài.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần giỏi ở nhiều vị trí, được sếp giao trọng trách kí kết cùng đối tác nước ngoài.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm lận đận, cả hai thường có những lời làm tổn thương nhau, gia đình hai bên không ủng hộ mối quan hệ này.

Tài lộc: Tính toán chi li quá không giúp bạn hạnh phúc hơn.

Sức khỏe: Đến độ tuổi bạn thấy sức khoẻ đang suy yếu, phải tăng cường thực phẩm bổ dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một ngày hung cát đan xen, lúc tốt lúc xấu do vận khí thăng trầm khó đoán. Bạn được Tam Hội dẫn lối nên có thể nhận được những cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân khi gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Sự trọng dụng của lãnh đạo cho thấy bạn đang thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, có lẽ cũng do có lợi thế hơn người khác nên con giáp này vô tình rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ganh ghét. Hung tinh Thiên Quan chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân ngấm ngầm giở trò ngáng đường cũng bởi không phục những gì bạn đang có.

Thủy – Thổ xung khắc, vận trình tình duyên cũng sa sút vì nhiều vấn đề xảy ra giữa hai bạn. Một cuộc nói chuyện rõ ràng là điều cần thiết cho cả hai lúc này. Có điều gì khó chịu hãy thẳng thắn trao đổi với nhau để cùng tháo gỡ khúc mắc.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm