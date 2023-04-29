Tử vi con giáp ngày 30/4/2023: 3 con giáp 'làm đâu thắng đó', liên tiếp nhận tin vui về tiền bạc

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết.

Người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng.

May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình giúp khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé.

Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân... Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đường tình duyên của con giáp này trong tháng 2 cũng khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tượng có mối quan tâm đặc biệt.

Người có cặp có đôi do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 30/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay may mắn trên mọi phương diện, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, làm đâu thắng đó.

Công việc: Người tuổi Tý trong sự nghiệp luôn có quý nhân hướng dẫn đường đi nước bước. Gặp được bạn bè tốt cùng nhau lập nghiệp, phát triển rực rỡ.

Tình duyên: Người tuổi Tý với khả năng ứng biến khéo léo, cư xử phải tình phải lý, luôn nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Chuyện tình đôi lứa êm đẹp.

Tài lộc: Hôm nay tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu thoải mái, công sức bỏ ra bao nhiêu thu về với kết quả tương xứng.

Sức khỏe: Biểu hiện trạng thái rất tốt, biết cách cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi.

Người tuổi Tý hôm nay may mắn trên mọi phương diện, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều thông minh, nhanh nhẹn. Họ rất sáng tạo, có tư duy linh hoạt. Họ thích hợp với các công việc nghiên cứu, kinh doanh hoặc kỹ thuật.

Người tuổi này có tài ứng biến. Nếu biết sai, con giáp này sẽ nhanh chóng sửa sai. Đây cũng là ưu điểm giúp họ mau chóng đạt được những thành tích vượt bậc trong sự nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, sự nghiệp của người tuổi Thân có phần khởi sắc. Tuy rằng công việc của họ vất vả, bắt buộc phải làm thêm giờ nhưng con giáp này đừng vì thế mà nản lòng hoặc suy nghĩ tiêu cực. Hãy nhớ rằng nỗ lực làm việc, họ sẽ đạt được thành quả như mong đợi.

10 ngày tới đây, những khó khăn trong công việc của con giáp tuổi Thân cũng được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, sắp có tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng mới, gặp gỡ đối tác đáng tin cậy.

Con giáp này cũng nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Thân không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

Người tuổi Thân đa phần đều thông minh, nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!