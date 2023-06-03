Tử vi CHỦ NHẬT(4/6): 3 con giáp đươc THẦN TÀI 'gõ cửa' mua may bán đắt, vàng đeo đầy tay hạnh phúc tràn đầy

Cuối tuần 4 con giáp sau đây không cần làm gì cũng có tiền bạc rủng rỉnh, may mắn quanh mình.

Tuổi Mão Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tiền tài danh lợi của tuổi Thìn thuận lợi mọi bề, bản mệnh chẳng gặp chút vấn đề nào trong quá trình làm việc vì vậy yên tâm mà cống hiến hết mình. Vận trình tài chính tăng nhanh, nhờ sở hữu nguồn tích luỹ vững vàng cùng với sự nâng đỡ của Thần Tài nên con giáp này có thể tự tin hơn trong những quyết định đầu tư. Yêu đương chẳng đi tới đâu, rõ ràng là tuổi Thìn độc thân có tình cảm với đối phương và ngược lại nhưng ai cũng đang chờ đợi người kia mở lời trước.

Tuổi Dậu Gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Tài lộc của tuổi Dậu trong ngày Chủ Nhật này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự. Vận trình tình duyên của tuổi Dậu trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, tuổi Dậu nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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