Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn dồi dào túi tiền, tuổi Mùi đau đầu tài chính

Tâm linh - Tử vi 28/12/2019 05:15

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tài lộc vượng phát, tuổi Mùi đau đầu vì tiền bạc. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý yên tâm thư giãn cuối tuần. Công việc đều đã giải quyết ổn thỏa.

Đặc biệt trong ngày, bạn còn có vận may tài lộc đầy bất ngờ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Sửu

Một tuần làm việc bận rộn vẫn chưa đủ để tuổi Sửu yên tâm nghỉ ngơi cuối tuần. Dù vậy, bạn đừng quá vội vàng, những dự định tương lai sẽ nhanh chóng có phương hướng tốt.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 29/12/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp được quý nhân khi tham gia một cuộc gặp mặt. Người này có thể giúp đỡ bạn nhiều trong công việc sau này.

Tài lộc trung bình, nhưng không khiến tuổi Dần phải đau đầu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có vận trình tình duyên rực rỡ trong ngày. Quý nhân sẽ giúp người độc thân tìm được một nửa như ý.

Tuổi Mão hãy dành thời gian cuối tuần cho gia đình nhiều hơn, đừng chỉ dồn tâm sức cho công việc

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Thìn

Vận may tài lộc mỉm cười với tuổi Thìn trong ngày mới. Đây có thể là khoản thu bất ngờ làm dồi dào túi tiền của tuổi Thìn.

Dù vậy, tuổi Thìn nên cẩn thận khi ra đường, phòng va quẹt nhẹ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 29/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có một ngày cuối tuần thư thả. Cuộc việc tạm gác lại, bạn có thể tìm niềm vui ở gia đình hay bạn bè.

Tình duyên khởi sắc với người có đôi, giúp cả hai gần gũi nhau hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn kinh doanh của tuổi Ngọ có dấu hiệu vượng phát. Bạn gặp được đối tác tin cậy, hay tìm được cơ hội mở rộng thị trường.

Tài lộc cũng rất tốt, dần khấm khá hơn những ngày trước.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng để bản thân quá căng thẳng với công việc trong tuần. Hãy dành thời gian thư giãn nhiều hơn.

Dù bạn đang đau đầu về tài chính, nhưng vẫn nên kiên nhẫn vượt qua thời gian khó khăn này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 29/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không có nhiều năng lượng vào ngày cuối tuần này. Vì mâu thuẫn trong gia đình khiến bạn mệt mỏi. Bạn nên cho mình và đối phương thời gian để suy nghĩ.

Bù lại, tài lộc khá dồi dào, không làm tuổi Thân phải lo lắng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Dậu

Ngày cuối tuần của tuổi Dậu dành cho gia đình. Bạn tìm được cảm giác vui vẻ và bình yên.

Thời gian này, công việc và tài lộc của tuổi Dậu đều không tốt. Hãy kiên nhẫn và cố gắng nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tuất nên cẩn thận tiểu nhân lừa gạt tiền bạc. Tốt nhất là bạn đừng dễ tin người.

Tình duyên đỏ thắm với người có đôi, cả hai có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 29/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 29/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi vui vẻ khi tài lộc tăng, nhưng vẫn lo lắng về vận trình công việc.

Đừng quá lo lắng, bạn chỉ cần cố gắng hết mình là được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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