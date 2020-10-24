Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý sức khỏe giảm sút, tuổi Tuất vận tiền tài sáng chói

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng tin tưởng người thân thiết bên cạnh. Vì bạn có thể vướng phải nhiều rắc rối, trục trặc trong công việc. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, sức khỏe giảm sút vì mất ăn mất ngủ, thường xuyên mắc bệnh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh có thể lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì.

Vận trình của bạn trong ngày có nhiều sự công nhận, trọng dụng của cấp trên nên tinh thần của bạn khá tốt. Tài chính của bạn khá vượng sắc, tiền bạc đổ về đều đặn, không thiếu trước hụt sau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng đến chuyện tình cảm, dành nhiều thời gian cho đối phương hơn.

Sức khỏe của Sửu có nhiều bước chuyển biến khả quan. Bạn không còn mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến đau đầu, đau bao tử. Nhờ sức khỏe tốt, bạn có thể tập trung hết mình vào công việc. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều thuận lợi, đỏ rực như son.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Mão

Những người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách, chậm trễ tiến độ công việc. Người kinh doanh cũng không nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng. Vì vậy mà tinh thần của bạn sa sút, mệt mỏi. Tài năng của bạn cũng không được công nhận, cố gắng bao nhiêu cũng không được đền đáp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Thìn có tin vui đổ về ồ ạt - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Chủ Nhật của Thìn khá đặc biệt, có nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Vận tiền tài của bạn có nhiều khởi sắc, chạm đỉnh hơn những gì bản thân mong đợi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, dành nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ dần được cải thiện.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, vận trình của bạn có nhiều biến đổi. Bạn nên chú tâm hơn vào công việc để bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người tuổi Tỵ đừng lo chuyện bao đồng, bạn chỉ nên lo tốt công việc của mình thôi, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu như mình mong muốn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay cũng được hỗ trợ hoàn thành xuất sắc. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều biến chuyển tích cực, tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Mùi nên thận trọng lời nói - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng vạ miệng mà hại thân. Trong ngày, công việc của bạn tồn đọng rất nhiều, làm bao nhiêu cũng không hết việc. Vì vậy mà tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, khó khăn chồng chất khó khăn. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Thân

Thân khá thông minh, nhanh nhẹn nên được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến, trọng dụng. Bạn được giữ chức vụ khá lớn trong công việc. Bên cạnh đó cũng có tiếng nói khiến nhiều người phải nể phục. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều cơ hội thoát ế.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên chú trọng lời ăn tiếng nói, học cách giao tiếp khôn khéo để không bị mất lòng người khác. Bạn không có tinh thần trách nhiệm, làm việc hời hợt nên bị cấp trên khiển trách. Những người tuổi Dậu nên thay đổi điều này để có bước tiến xa hơn trong công việc của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Tuất khá ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất khá ảm đạm, nhất là về vấn đề tiền bạc. Công việc của bạn có nhiều áp lực, làm việc bao nhiêu cũng không thể nào giải quyết được hết. Vì vậy mà việc tồn đọng nhiều khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, sa sút vô cùng nghiêm trọng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 25/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Đối phương không hiểu và cảm thông cho những chuyện bạn làm nên mối quan hệ dần rơi vào bế tắc. Bên cạnh đó công việc cũng gặp nhiều khó khăn, bạn mắc nhiều sai lầm dẫn đến đánh mất sự tín nhiệm của cấp trên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm