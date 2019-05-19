Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý

Về tài chính, khi có tiền, bạn nên nghĩ đến phương án tích góp nhiều hơn. Một phần tiết kiệm có thể sẽ giúp bạn trong những trường hợp cấp bách.

Tuổi Tý nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình trong ngày mới. Từ đó, bạn nên học hỏi và cố gắng phát huy để thăng tiến hơn trong công việc.

Tuổi Sửu nên mạnh dạn trong vấn đề tiền bạc hơn. Nếu có ý định đầu tư hay hợp tác, hãy làm ngay. Dù rằng bạn vẫn nên chọn đối tượng hợp tác thích hợp, hiểu rõ khả năng của bản thân và những rủi ro.

Về tình cảm, cả hai đang trong trạng thái hòa hợp ổn định, không có gì phải lo.

Tuổi Sửu nên biết cách đầu tư vào những mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Vì đây sẽ là một phần quan trọng giúp bạn thành công trong tương lai.

Tuổi Dần

Ngày mới, tâm trạng của người tuổi Dần không được tốt lắm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tâm trạng của người tuổi Dần không được tốt lắm. Vì bạn thấy những nỗ lực trong thời gian qua không được nhận lại thành quả thỏa đáng. Nhưng bạn đừng quá thất vọng hay suy nghĩ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến nhiều quyết định quan trọng. Và lời khuyên trong ngày mới là bạn nên tránh xa những chuyện tiền bạc.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới khá thuận lợi. Dù bạn gặp phải vài bất ngờ nhưng vẫn có thể vượt qua, khiến cấp trên tin tưởng hơn.

Về tình cảm, hãy cho đi và thật lòng, bạn chắc chắn sẽ nhận lại điều như ý.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sáng suốt trong các cơ hội kiếm tiền trong ngày mới. Nếu đây là trực giác, hãy tin vào chính mình. Dù vậy, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận.

Trong tình cảm, đừng quá mù quáng, bạn cần nhiều lý trí hơn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới. Nhưng khó khăn chính là bạn chưa biết chọn cơ hội nào. Nếu không kỹ tính, đừng quá liên quan đến tiền bạc, con số.

Bạn cần nhiều trải nghiệm và học hỏi hơn nếu muốn có khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chóng làm giàu trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ làm gì cũng hanh thông, còn có người giúp đỡ. Dù vậy, trong công việc bạn đừng quá cứng nhắc.

Đây cũng là ngày tuổi Ngọ có tình duyên tốt đẹp, viên mãn. Bạn và đối phương có khoảng thời gian hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi nên cẩn thận trong ăn nói, tránh tự rước họa vào thân. Nhưng bạn khá may mắn, dù chuyện gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Về tài chính, nếu có tiền, hãy nghĩ đến tiết kiệm, hơn là tiêu xài phung phí.

Về tình duyên, gia đạo, bạn luôn có cảm giác thoải mái, đủ đầy.

Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp may mắn tài lộc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp may mắn tài lộc trong ngày mới. Nhưng đây chỉ là khoản tiền từ vận may, không thể lâu dài để trông đợi.

Trong công việc, bạn làm gì cũng nên xem xét kỹ, tránh lỗi sai đáng tiếc.

Tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu đã biết tiết kiệm chi tiêu cần thiết. Vận trình có dấu hiệu tiểu nhân hãm hại, bạn cần cẩn thận hơn.

Tinh thần của bạn có chút uể oải, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có cơ hội gia tăng thu nhập trong ngày mới. Bạn biết đầu tư đúng chỗ, lợi nhuận ngày một tăng.

Dù vậy, bạn cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng. Bạn tin ai cũng đừng tin quá mức mà hại thân.

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào, nhất là ai làm kinh doanh. Dù đang đủ đầy, bạn vẫn nên có kế hoạch tích lũy hay đầu tư để sinh lợi nhuận.

Ngày mới, tuổi Hợi cũng có khoảng thời gian vui vẻ bên tình yêu, bạn bè và gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.