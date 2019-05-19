Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 19/05/2019 05:16

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới. Nhưng khó khăn chính là bạn chưa biết chọn cơ hội nào. Ngày mới, người tuổi Ngọ làm gì cũng hanh thông, còn có người giúp đỡ. Dù vậy, trong công việc bạn đừng quá cứng nhắc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình trong ngày mới. Từ đó, bạn nên học hỏi và cố gắng phát huy để thăng tiến hơn trong công việc.

Về tài chính, khi có tiền, bạn nên nghĩ đến phương án tích góp nhiều hơn. Một phần tiết kiệm có thể sẽ giúp bạn trong những trường hợp cấp bách.

Về tình cảm, cả hai đang trong trạng thái hòa hợp ổn định, không có gì phải lo.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên mạnh dạn trong vấn đề tiền bạc hơn. Nếu có ý định đầu tư hay hợp tác, hãy làm ngay. Dù rằng bạn vẫn nên chọn đối tượng hợp tác thích hợp, hiểu rõ khả năng của bản thân và những rủi ro.

Tuổi Sửu nên biết cách đầu tư vào những mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Vì đây sẽ là một phần quan trọng giúp bạn thành công trong tương lai.

Tuổi Dần

Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý - Ảnh 1
Ngày mới, tâm trạng của người tuổi Dần không được tốt lắm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tâm trạng của người tuổi Dần không được tốt lắm. Vì bạn thấy những nỗ lực trong thời gian qua không được nhận lại thành quả thỏa đáng. Nhưng bạn đừng quá thất vọng hay suy nghĩ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến nhiều quyết định quan trọng. Và lời khuyên trong ngày mới là bạn nên tránh xa những chuyện tiền bạc.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới khá thuận lợi. Dù bạn gặp phải vài bất ngờ nhưng vẫn có thể vượt qua, khiến cấp trên tin tưởng hơn.

Về tình cảm, hãy cho đi và thật lòng, bạn chắc chắn sẽ nhận lại điều như ý.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sáng suốt trong các cơ hội kiếm tiền trong ngày mới. Nếu đây là trực giác, hãy tin vào chính mình. Dù vậy, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận.

Trong tình cảm, đừng quá mù quáng, bạn cần nhiều lý trí hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý - Ảnh 2
Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới. Nhưng khó khăn chính là bạn chưa biết chọn cơ hội nào. Nếu không kỹ tính, đừng quá liên quan đến tiền bạc, con số.

Bạn cần nhiều trải nghiệm và học hỏi hơn nếu muốn có khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chóng làm giàu trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ làm gì cũng hanh thông, còn có người giúp đỡ. Dù vậy, trong công việc bạn đừng quá cứng nhắc.

Đây cũng là ngày tuổi Ngọ có tình duyên tốt đẹp, viên mãn. Bạn và đối phương có khoảng thời gian hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi nên cẩn thận trong ăn nói, tránh tự rước họa vào thân. Nhưng bạn khá may mắn, dù chuyện gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Về tài chính, nếu có tiền, hãy nghĩ đến tiết kiệm, hơn là tiêu xài phung phí.

Về tình duyên, gia đạo, bạn luôn có cảm giác thoải mái, đủ đầy.

Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý - Ảnh 3
Tuổi Thân gặp may mắn tài lộc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp may mắn tài lộc trong ngày mới. Nhưng đây chỉ là khoản tiền từ vận may, không thể lâu dài để trông đợi.

Trong công việc, bạn làm gì cũng nên xem xét kỹ, tránh lỗi sai đáng tiếc.

Tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu đã biết tiết kiệm chi tiêu cần thiết. Vận trình có dấu hiệu tiểu nhân hãm hại, bạn cần cẩn thận hơn.

Tinh thần của bạn có chút uể oải, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có cơ hội gia tăng thu nhập trong ngày mới. Bạn biết đầu tư đúng chỗ, lợi nhuận ngày một tăng.

Dù vậy, bạn cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng. Bạn tin ai cũng đừng tin quá mức mà hại thân.

Tuổi Hợi

Tử vi Chủ nhật ngày 19/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có cơ hội tăng thu nhập, tuổi Ngọ làm gì cũng như ý - Ảnh 4
Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào, nhất là ai làm kinh doanh. Dù đang đủ đầy, bạn vẫn nên có kế hoạch tích lũy hay đầu tư để sinh lợi nhuận.

Ngày mới, tuổi Hợi cũng có khoảng thời gian vui vẻ bên tình yêu, bạn bè và gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp nữ càng hiền lành càng giàu có, sau 40 tuổi sở hữu nhan sắc trường tồn, hậu vận sung túc đủ đầy, gia đạo viên mãn

3 con giáp nữ càng hiền lành càng giàu có, sau 40 tuổi sở hữu nhan sắc trường tồn, hậu vận sung túc đủ đầy, gia đạo viên mãn

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được xem là "con cưng" của thượng đế. Họ có thể không được sinh ra trong gia đình giàu có sung túc, nhưng với bản tính lương thiện, hiền lành, luôn biết vì người khác nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi chủ nhật

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 15 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch