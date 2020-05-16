Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bản lĩnh, tuổi Mùi có tin vui từ phương xa

Tâm linh - Tử vi 16/05/2020 05:27

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp: tuổi Ngọ bản lĩnh, tuổi Mùi có tin vui từ phương xa. Còn tử vi ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có đường tình duyên như ý. Người độc thân tìm được niềm tin mới, người có đôi có khoảng thời gian vui vẻ.

Tài lộc không tăng, nhưng tuổi Tý vẫn vui cả ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu vì “phạm khẩu” mà làm mất lòng người quan trọng.

Công việc suôn sẻ nhưng cần bứt phá hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần hao hụt tiền bạc, có một khoản nợ khó hoàn trả từ người khác.

Bù lại, công việc có quý nhân phù trợ, không ngừng tốt đẹp hơn.

tu vi Chu Nhat ngay 17/5/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Mão

Qua thời gian tăm tối, tuổi Mão tìm được đường đi mới khởi sắc hơn trong công việc.

Tài lộc tăng dần, không phải lo chuyện tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên mạnh dạn với những quyết định trong công việc.

Dù bạn có làm sai cũng sẽ có người “chữa cháy” giúp bạn. Quan trọng là luôn cố gắng và nỗ lực hoàn thiện.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Tỵ

tu vi Chu Nhat ngay 17/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành công việc trong hôm nay.

Dù vất vả nhưng tuổi Tỵ sẽ được đền đáp trong thời gian tới.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, không ai có thể ngăn tuổi Ngọ thể hiện bản lĩnh trong hôm nay.

Dù vậy, hãy dành thời gian cho gia đình và người ấy nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng quá bận tâm chuyện tiền bạc. Tiền có rồi sẽ vơi, nhưng sẽ lại có nhiều cơ hội khác đến.

Tuổi Mùi có tin vui từ phương xa.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Thân

tu vi Chu Nhat ngay 17/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh của tuổi Thân là không sợ sai, cũng không ngại sửa sai. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tình duyên trung bình, có vui có buồn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần có hướng suy nghĩ khác trong công việc, đừng bám theo cái cũ quá lâu.

Tài lộc tăng dần từ giữa ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất dành quá nhiều thời gian cho những việc không cần thiết. Bạn nên tập trung vào mục tiêu của mình.

Tài lộc tuy có nhưng sẽ nhanh hết, hãy cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của tuổi Hợi

tu vi Chu Nhat ngay 17/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 17/5/2020, tuổi Hợi có một ngày cuối tuần khá thảnh thơi.

Hãy dành thời gian cuối ngày cho những sở thích hay quay quần bên gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hè nóng nực, 3 con giáp vận thế rực rỡ, một tay đếm tiền, một tay nắm vận may

Hè nóng nực, 3 con giáp vận thế rực rỡ, một tay đếm tiền, một tay nắm vận may

Theo tử vi, có 3 con giáp bứt phá chuyển mình trong dịp hè này. Từ vận trình sự nghiệp, đến tiền tài đều khởi sắc rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 11 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 13 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 30 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở