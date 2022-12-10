Tử vi Chủ nhật ngày 11/12/2022 của 12 con giáp: Mùi - Hợi vượng lộc phát tài, Sửu - Ngọ đụng phải tiểu nhân, tiền tài thất thoát

Thực Thần xuất hiện còn dự báo hôm nay cũng là ngày thích hợp để Tý bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi. Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ đều rất bình ổn, đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau.

Lục Hợp Thái Tuế xuất hiện, người tuổi Tý gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn một ngày khá dễ chịu. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 11/12/2022 , tuổi Sửu chịu tác động mạnh mẽ từ cục diện Tương Hại nên hôm nay được dự báo là một ngày hung vận của bạn khá lớn. Công việc gặp rắc rối khiến con giáp này phải đau đầu tìm cách giải quyết, khắc phục hậu quả. Tiểu nhân lại nhân cơ hội giở trò nhằm làm hạ uy tín của bạn. Hãy tự biết bảo vệ bản thân.

Ngày này bạn cũng được nhắc nhở chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan đến tài chính. Rất có thể những rắc rối sẽ phát sinh từ chính những sai lầm của bạn. Đây là lúc mà bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Bù lại, Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm vẫn đang duy trì được sự ổn định, bớt cho bạn ít nhiều nỗi lo. Vợ chồng đồng sức đồng lòng cùng vượt qua khó khăn. Với người độc thân, vận đào hoa tươi sắc, con giáp này có thêm những mối quan hệ mới.

Tử vi tuổi Dần

Tuổi Dần nhờ được Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông. Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì hôm nay sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong hôm nay. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Chắc chắn điều đó sẽ đem lại sự hài lòng cho các vị khách và khiến họ muốn quay trở lại sử dụng dịch vụ của bạn lần nữa. Chuyện tình cảm của tuổi Dần suôn sẻ không kém. Tuy nhiên, Dần nên chú ý thái độ của mình khi tranh luận với nửa kia. Nói chuyện trên tinh thần làm rõ vấn đề và cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, chứ đừng quyết hơn thua biến thành tranh cãi gay gắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mão

Ngọ Mão Tương Phá, tuổi Mão có điềm báo tiểu nhân xuất hiện gây không ít sóng gió. Công sức và danh tiếng bạn mất rất lâu mới gây dựng được có thể tan tành dưới những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân. Hãy kiểm soát công việc của mình kỹ càng hơn, đừng để kẻ xấu hợi dụng sở hở tạo ra chướng ngại cho mình.

Vận trình tài lộc trong ngày Chủ nhật này tương đối thăng trầm. Tuy các khoản thu vẫn đều đặn nhưng vận trình càng sa sút, một vài sự cố phát sinh bất ngờ khiến bạn phải chi một số tiền không nhỏ để khắc phục, cần có kế hoạch chi tiêu kẻo lâm vào cảnh túng thiếu. Ngũ hành sinh xuất còn khiến tình cảm lứa đôi đứng trước không ít thử thách. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, không tìm được tiếng nói chung.

Tử vi tuổi Thìn

Ngày Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn được nhắc nhở cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ kẻo họa thị phi bất ngờ ập xuống khiến bản mệnh chẳng kịp trở tay. Mọi chuyện có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài bạn trông thấy, đừng dễ dàng tin tưởng ai mà trao đổi những thông tin mật của mình.

Ngày này bản mệnh có thể sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng kết quả thu về cũng chẳng được là bao. Càng những lúc như vậy, con giáp này cần kiên định, giữ vững lập trường của mình, đừng do dự không quyết thì mới mong có ngày đón thành công. Để làm được điều này, trước khi quyết định bất cứ việc gì, tuổi Thìn hãy tìm hiểu kỹ càng, xem xét mọi thông tin. Giữa lúc khó khăn bủa vây, cũng may con giáp này luôn có một người hiểu và đồng cảm với mình. Khi gặp khó khăn, trở ngại trong công việc hay cuộc sống, bạn luôn có người ấy ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho bạn tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Tử vi tuổi Tỵ

Được Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị được dự đoán khá vượng tài. Đây chính là thời điểm con giáp này thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy với những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Bạn sẽ cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất may mắn hiện có.

Về phương diện công việc, bạn có kế hoạch làm việc rõ ràng để giữ mọi thứ nằm trong quỹ đạo ổn định. Con giáp này biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Dù đôi lúc vẫn không tránh được một vài sai sót nhưng sự cẩn thận giúp bạn phát hiện ra vấn đề khá nhanh và khắc phục được sai sót của mình. Hỏa khí vượng có thể gây hại cho sức khỏe của Tị. Bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu như nóng trong, đầy hơi, cảm xúc cũng dễ bực tức hơn thường ngày. Ngày này nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn rất dễ để xảy ra mâu thuẫn với nửa kia khi không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những vấn đề của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, khiến công việc trở nên khó khăn, kế hoạch đình trệ. Dù vẫn luôn rất cẩn thận nhưng bạn vẫn khó để nhìn ra mọi chiêu trò mà kẻ đó thiết lập. Nếu là chuyện đã xảy ra rồi bạn cũng không nên than vãn quá nhiều, thay vào đó nên tập trung vào việc tìm cách khắc phục thì hơn.

Thiên Quan cũng gây áp lực cho Ngọ trong việc kiếm tiền. Công cuộc kiếm tiền trở nên gian nan hơn rất nhiều, rất khó đạt được mức thu nhập như mong muốn. Con giáp này cũng có thể đưa ra những quyết định sai lầm khiến tiền bạc bị phung phí hoặc đổ tiền cho những mục đích chưa thật sự chính đáng ở thời điểm này. Bù lại, chuyện tình cảm tăng tiến rõ rệt nhờ ngũ hành tương sinh, có khả năng rất cao tuổi Ngọ sẽ gặp được một nửa của mình trong tình huống bất ngờ.

Tử vi tuổi Mùi

Ngày có Lục Hợp độ mệnh, vận trình của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Cát tinh che chở cho bản mệnh giữ được tinh thần ổn định, phát huy năng lực ở mức cao nhất. Từ đó bạn có thể vững vàng hơn, tự tin vào năng lực cá nhân, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

Phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách trong ngày có thêm Chính Tài chiếu mệnh, tiền bạc ào ào đổ về túi. Lợi nhuận của bạn khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Song bản mệnh cần phải thận trọng, chớ tùy tiện tin người khi đầu tư làm ăn. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ mở ra cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Con giáp này hãy mở lòng làm quen với đối tượng khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết nhiều người. Rất có thể trong số những người bản mệnh gặp sẽ là nhân duyên trời định của mình.

Tử vi tuổi Thân

Kiếp Tài nhập mệnh, người tuổi Thân nên quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ trong ngày này vì có điềm báo bị mất hoặc trộm cướp. Ngoài ra bản mệnh cũng chớ nên cả tin vào người khác quá, bởi xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị với con giáp này nên đã bày mưu tính kế, tìm cách hãm hại, chiếm đoạt lợi ích từ bạn.

Đường công danh không được thuận cho lắm, có giai đoạn còn suy giảm, tạo ra nhiều rào cản ngăn cách con giáp này đi đến thành công. Nhưng chính trong những tình huống cam go, nếu bạn vẫn có thể giữ được những suy nghĩ sáng suốt thì mới có thể tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Không có ngũ hành che chở, phương diện tình cảm khá ảm đạm, tuy bên ngoài vẫn thể hiện mình rất vui vẻ, lạc quan nhưng tận sâu trong lòng tuổi Thân vẫn có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Cục diện Ngọ Dậu Tương Hình chỉ ra rằng tuổi Dậu gặp khá nhiều chuyện không như ý, mọi thứ tới quá bất ngờ khiến bạn không kịp xoay sở. Ở vào thời điểm này, bản mệnh cần kiềm chế tính nóng nảy của mình, chớ nên sinh sự với người khác kẻo kéo theo rất nhiều rắc rối khác.

Tài lộc vẫn chưa có sự khởi sắc như mong muốn của bạn. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh vẫn cần thêm thời gian mới biết có hiệu quả hay không, nhưng nếu bỏ dở lúc này sẽ rất lãng phí công sức, thời gian và cả tiền bạc đổ vào trước đó. Bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến chẳng được, lùi không xong. Cũng vì công việc bận rộn và chiếm nhiều thời gian nên vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh không còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân và cả một nửa của mình.

Tử vi tuổi Tuất

Sửu – Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất trở nên cứng nhắc bảo thủ trong khi xử lý tình huống, khiến cơ hội đến tay lại trôi qua trong đáng tiếc. Hãy nhớ, luôn có những chuyện nảy sinh ngoài dự tính, sự linh hoạt sẽ giúp bạn có thể thích nghi trong mọi tình huống, không làm ảnh hưởng tới công việc.

Vận tài lộc cũng đang chững chân tại chỗ khiến con giáp này khá sốt ruột. Tuy muốn làm nhiều chuyện lớn lao nhưng nóng vội sẽ chẳng giúp bạn thành công như mong muốn. Chỉ có nỗ lực lao động, làm việc thì mới có thành quả, chỉ có hành động thì mới có thể thay đổi được cục diện hiện tại. Chuyện tình cảm trong ngày Chủ nhật này khá trắc trở. Nếu bạn và người ấy không tin tưởng nhau thì rất khó để duy trì tình yêu. Vì thế hãy tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn để những kẻ xấu không đạt được mục đích phá hoại mối quan hệ của bạn.

Tử vi tuổi Hợi

Thiên Ấn tương trợ, tuổi Hợi làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Vận trình sự nghiệp vô cùng vững vàng. Con giáp này tự tin vào khả năng của bản thân, cống hiến hết mình nên cũng được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Thế nhưng bạn chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà phải luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ để không tụt lại sau bất cứ ai.

Ngày này bạn cũng đón những cơ hội kiếm tiền khá rộng mở. Con giáp này chớ nên ngại khó, ngại khổ mà hãy bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình để dấn thân vào những lĩnh vực mới. Khi đó bạn không chỉ lấy thêm được những kinh nghiệm quý giá mà còn tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Tuy nhiên, Hỏa – Thủy xung khắc, vận trình tình cảm có phần lận đận, trắc trở. Người độc thân nên giảm bớt cái tôi của mình xuống, cũng đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao hay xa rời thực tế, mới mong tìm được nửa kia phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm