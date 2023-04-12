Tử vi buổi tối ngày 13/4: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, từ này vạn sự như ý, thành công vang xa

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 16:15

Trong thời điểm này, có 3 con giáp là vận may lên đến đỉnh điểm, cát tài cát lộc, mọi sự như ý.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dậu là người luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, từ lúc mới vào đời, họ đã kiên trì, nhẫn nại, chấp nhận đối mặt với khó khăn trắc trở với hy vọng có khả năng xây dựng cuộc sống đầy đủ sung túc.

Tử vi buổi tối ngày 13/4: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, từ này vạn sự như ý, thành công vang xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Dậu còn là con giáp hết lòng vì gia đình, họ sẵn sàng hy sinh để đem đến sự viên mãn cho cả nhà.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, những người tuổi Dậu được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và tài vận đều có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Cụ thể, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới khi có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ càng thành công, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng phát tài. Trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ và luôn thích tự do sáng tạo. Người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, họ biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng. Trong công việc, tuổi Ngọ không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội để thành công. Bước vào thời điểm này những người tuổi Ngọ sẽ thành công, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, sự nghiệp và đời sống tinh thần viên mãn không ngờ.

Tử vi buổi tối ngày 13/4: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, từ này vạn sự như ý, thành công vang xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, có những người tuổi Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ, tình tiền thăng hoa.

Tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Ngọ tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Từ giờ, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều hỷ sự giúp họ có nhiều cơ hội để đổi đời hơn. Đối với những người làm công ăn lương, có khả năng được thăng quan tiến chức, còn đối với những người kinh doanh thì có khả năng đầu tư sinh lời.

Tuổi Thân

Thời điểm này, nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tử vi buổi tối ngày 13/4: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, từ này vạn sự như ý, thành công vang xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Phật Bà che chở 3 con giáp phúc khí tràn trề, tài chính được cải thiện, tài khí vượng phát, có của cải lẫn sắc đẹp vào đúng 17h ngày 12/4

Phật Bà che chở 3 con giáp phúc khí tràn trề, tài chính được cải thiện, tài khí vượng phát, có của cải lẫn sắc đẹp vào đúng 17h ngày 12/4

Trong cuộc đời mỗi người phải lúc này không thuận buồm xuôi gió, có lúc gặp lúc thuận lợi, có lúc gặp nghịch cảnh, khi gặp nghịch cảnh nên học cách dũng cảm. Bạn nên biết rằng cuộc sống không phải ở đâu cũng hạnh phúc. Đừng nản lòng và vội lùi bước.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 13/4 tu vi hang ngay tu vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này