Tử vi báo tin vui chuẩn bị ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10): Có Thần Tài chở che mang tới hỷ sự, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, vận tài lên cao vút

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 16:37

Tử vi báo tin vui trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10), 3 con giáp nhờ có Thần Tài chở che mang tới hỷ sự, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, vận tài lên cao vút.

Tuổi Sửu

Tử vi báo tin vui trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10) tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong những ngày này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có Thực Thần ghé thăm, người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày 7 ngày này.

Thổ sinh Kim, người độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thông qua những buổi họp mặt, giới thiệu bạn bè. Chỉ cần bạn mở lòng mình, đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn sớm thôi.

Tử vi báo tin vui chuẩn bị ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10): Có Thần Tài chở che mang tới hỷ sự, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, vận tài lên cao vút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi báo tin vui trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10), Chính Ấn giúp cho công việc của con giáp tuổi Ngọ hôm nay suôn sẻ, thuận lợi hơn khi bạn rất chủ động trong công việc. Thờ đểm này rất tốt cho ai muốn thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc cải thiện cấp bậc trong sự nghiệp của mình.

Ngũ hành tương sinh dự báo có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của bạn trở nên tốt đẹp bất ngờ. Hơn nữa, bạn được sống thật với con người, với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Tử vi báo tin vui chuẩn bị ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10): Có Thần Tài chở che mang tới hỷ sự, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, vận tài lên cao vút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn được đánh giá là có "số hưởng". Tử vi báo tin vui trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10) chuyện công việc và tài lộc của tuổi Hợi tương đối suôn sẻ.

Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư dả về vật chất.

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong sự nghiệp, tuổi Hợi cần sử dụng hết những kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm của mình.

Con giáp này cần phải nhớ rằng, sức mạnh tập thể đôi khi sẽ đem lại nhiều lợi ích và thành công hơn khi làm việc độc lập.

Tử vi báo tin vui chuẩn bị ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 7 ngày tới (25/9 - 1/10): Có Thần Tài chở che mang tới hỷ sự, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, vận tài lên cao vút - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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