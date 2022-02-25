Tử vi an bài, số mệnh định sẵn, 3 con giáp này 33 ngày tới phát đạt không ngờ, tấn tài tấn lộc, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 11:20

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 33 ngày tới, 3 con giáp này mở mắt là thấy vàng, tiền tài tự nhiên bay đến, phú quý vinh hoa vượng phát không ngờ.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đa phần là những người có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Họ rất có sức ảnh hưởng tới người khác. Nói ít, làm nhiều, rất giỏi tổ chức, hoạch định, đặc biệt là những kế hoạch mới, họ dễ dàng thu phục nhân tâm, hướng tập thể đi theo sự dẫn dắt của họ.

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33 ngày tới là thời kỳ vàng son của những người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

33 ngày tới là thời kỳ vàng son của những người tuổi Sửu, ít nhiều mang đến may mắn cho những người tuổi này vì họ có sao Phúc Vạn soi chiếu. Thế nhưng, chỉ những người tuổi Sửu nỗ lực mới có thể hưởng lộc trời, còn những người tuổi Sửu ngại khó khăn,thì dù cho có nắm được cơ hội ngàn vàng cũng không đạt được bất kỳ thành tựu nào.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Tý trời sinh thông minh, cư xử khéo léo. Con giáp này vốn là người chỉn chu trong cách đối nhân xử thế, tính tính ngay thẳng, có sao nói vậy.

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Dự báo trong 33 ngày tới, tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh lại có cung tài lộc rộng mở, đón quý nhân vào nhà nên mọi chuyện đều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 33 ngày tới, tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh lại có cung tài lộc rộng mở, đón quý nhân vào nhà nên mọi chuyện đều tốt đẹp. Con giáp này bất ngờ đón cục diện vượng vận quý nhân, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng suôn sẻ, phát đạt hơn người.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

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33 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. 33 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân. Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng này, cục diện xoay chuyển, 3 con giáp này làm ăn khấm khá, tiền vàng rủng rỉnh, lộ trình êm xuôi, sung sướng an nhàn

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận thế đổi thay, 3 con giáp này, làm 1 ăn 10, mua nhà sắm xe đầy đủ, không lo thiếu thốn hay chật vật.

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