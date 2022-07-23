Tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), Nhật Nguyệt chiếu rọi, 3 con giáp này may mắn xum xuê, của cải đề huề, Quý Nhân chiếu cố, tài chính vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 20:48

Theo dự đoán tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), nhờ ánh sáng từ hào quang Nhật Nguyệt mà 3 con giáp này làm ăn thông thuận, tài chính lên hương, vạn sự như ý, ăn nên làm ra, vinh quang đại thắng.

Tuổi Dậu

Tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8) cho hay, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp may mắn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

con giap may man 1
Tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8) cho hay, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), người tuổi Mùi được nhiều cát tinh chiếu mạng giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành, tài lộc thịnh vượng hơn trước gấp nhiều lần. Dù làm nghề tay trái hay nghề tay phải thì công việc của người tuổi Mùi đều gặp thuận lợi, có thêm quý nhân giúp đỡ nên có khó khăn hay trở ngại cũng sớm được giải quyết êm đẹp.

Con đường làm giàu của người tuổi Mùi có phần thênh thang rộng mở hơn trước, xuất hiện nhiều cơ hội bất ngờ. Chính vì vậy mà tuổi Mùi có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn, nguồn nào cũng gia tăng nên tiền bạc càng rủng rỉnh.

con giap may man 2
Theo tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), người tuổi Mùi được nhiều cát tinh chiếu mạng giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thông tuệ hơn người, có khả năng nhìn xa trông rộng. Theo tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), đây sẽ là thời điểm thắng lợi của con giáp này. Con giáp tính tình bộc trực, hay có sao nói vậy, nên không ít lần làm mất lòng nhiều người, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp.

Cát tinh chiếu rọi giúp tuổi Tuất trở nên duyên dáng khéo léo, giữ quan hệ tốt với mọi người, Thần Tài yêu quý. Nhờ vậy, cơ hội và tiền tài tìm về với con giáp từ bốn phương tám hướng. Con giáp có đầy đủ, gia đình ấm no, cuộc sống sung túc.

con giap may man 3
Theo tử vi 9 ngày tới (24/7 - 1/8), đây sẽ là thời điểm thắng lợi của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), 3 con giáp này bước vào thời kỳ đỉnh cao của vận mệnh, vạn sự như ý cát tường, công danh sự nghiệp khởi sắc, vận trình thăng hoa, cầu được ước thấy.

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