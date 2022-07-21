Tử vi 9 ngày tới (22/7 - 30/7), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp có phúc đức trời cho, làm ăn thuận lợi, cát khí dồi dào, vận may liên tiếp, tiền bạc của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 21:49

Tử vi 9 ngày tới (22/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn có phúc đức trời cho, cát khí dồi dào, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 9 ngày tớ phúc khí hanh thông, tiền tài dư dả. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới. Tài chính trong ngày khá ổn. Bạn có những nguồn thu mới một cách bất ngờ nên tiền bạc rủng rỉnh tiêu trong ngày.

Về phương diện tình cảm có chút mâu thuẫn. Bạn không nên to tiếng với đối phương vì dễ khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng, rạn nứt. Mọi chuyện đều cần bình tĩnh, giải thích chia sẻ với nhau.

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Người tuổi Hợi trong 9 ngày tớ phúc khí hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 9 ngày tới phúc khí dồi dào, vận trình rực sáng. Con giáp may mắn có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp. Phương diện tài lộc của con giáp cũng trở nên sáng rỡ. Nhờ có Thiên Tài trợ lực mà con giáp bắt đầu thoát được rắc rối liên quan đến tiền bạc. Có những người còn có thêm được nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc làm thêm, nghề tay trái.

Vận trình tình cảm của con giáp khá suôn sẻ, dường như người ấy hiểu được tâm tư và nỗi buồn của bạn và trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn những khi khó khăn. Bạn cũng chẳng bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều từ những lời bàn tán xung quanh mình như trước nữa. 

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Người tuổi Mão trong 9 ngày tới phúc khí dồi dào, vận trình rực sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 9 ngày tới tương đối thuận lợi. Thần Tài chiếu cố, con giáp làm gì cũng thuận lợi, đạt được thành tích cao và thu về nguồn tài lộc quý giá. Tính cách tương đối thẳng thắn, làm việc rất chuyên tâm, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và giao cho nhiều nhiệm vụ mới. Tuy sẽ vất vả nhưng thành quả thu về là xứng đáng.

Con giáp không nên tính toán, nghĩ ngợi nhiều vì thời gian này nên tập trung cho sức khỏe hơn là những chuyện khác bao gồm cả vấn đề tình cảm hiện tại. 

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Công việc của người tuổi Tuất trong 9 ngày tới tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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