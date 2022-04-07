Tử vi (9-10/4), 4 con giáp này cần thận trọng từng bước chân, tiểu nhân thừa cơ hội tấn công bất cứ lúc nào

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 05:15

Nếu bạn nằm trong top những con giáp này nên cẩn thận, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuổi Sửu

Tử vi (9-10/4), 4 con giáp này cần thận trọng từng bước chân, tiểu nhân thừa cơ hội tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Cuối tuần đầy khó khăn trên con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu. Bạn hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Thậm chí, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình.

Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng, không nên vội vàng chạy theo bước chân người khác hoặc bị người khác kích động.

Trong chuyện làm ăn, bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng, sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, nghe theo lời rủ rê của kẻ khác, khiến tiền bạc vốn đã không chảy về túi rồi lại còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác.

Tuổi Mão

Tử vi (9-10/4), 4 con giáp này cần thận trọng từng bước chân, tiểu nhân thừa cơ hội tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Thời điểm này, bạn cần đặc biệt cẩn thận những kẻ tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Nếu có ai khuyên bạn làm việc gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho kĩ càng, chớ vội vàng tin ngay mà sập bẫy kẻ tiểu nhân.

Bạn nên hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.

Nếu có sự cố gì xảy ra thì bạn nên chủ động giải quyết ngay lập tức, chớ nên để lâu mà mọi chuyện càng lúc càng vỡ lở, khắc phục càng khó khăn và tốn kém.

Tuổi Thìn

Tử vi (9-10/4), 4 con giáp này cần thận trọng từng bước chân, tiểu nhân thừa cơ hội tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Người tuổi Thìn thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất ấy mà nhiều khi, bạn tự đẩy mình vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay.

Người làm công ăn lương cần cẩn thận để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên để xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải bù lỗ.

Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn, bạn nên chú ý lắng nghe chứ không nên coi thường rồi tự động làm mọi việc theo ý mình.

Khi gặp phải khó khăn, con giáp phạm tiểu nhân này cần tìm người đáng tin tưởng để chia sẻ, tâm sự, chớ nên vì ngại ngần mà giấu những điều mình còn chưa rõ trong lòng.

Tuổi Ngọ

Tử vi (9-10/4), 4 con giáp này cần thận trọng từng bước chân, tiểu nhân thừa cơ hội tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Do tác động của nhiều yếu tố, sự nghiệp của người tuổi Ngọ chủ yếu rơi vào tình trạng “giậm chân tại chỗ” trong tháng này.

Dù bạn không đặt ra quá nhiều mục tiêu cao xa cho mình, chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, song dường như kẻ tiểu nhân không muốn để cho bạn được yên thân.

Vì thế, những người nóng nảy cần phải dè chừng tác động của hung tinh Thiên Cẩu, dễ khiến bạn vướng phải những phi vụ tranh chấp, thị phi. Hãy luôn bình tĩnh để có thể phân tích vấn đề, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay lời nói của người khác.

Đồng thời, để giảm bớt áp lực, căng thẳng mệt mỏi không cần thiết, nếu thấy nhiệm vụ vượt quá sức mình, bạn nên học cách chia sẻ với những người đáng tin cậy, đừng nên giữ trong lòng rồi tự tìm phương án giải quyết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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