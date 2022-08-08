Tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp chạm tay đến vị trí mới, tiền của dồi dào, tiêu mấy cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 18:55

Tử vi 8 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến, chuyện làm ăn có quý nhân nâng đỡ, tiền về như thác đổ, cuộc sống chỉ biết ăn sung mặc sướng khiến người người ghen tị.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh nhạy. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Ngoài ra, con giáp này vốn kiên định, khi đối mặt với thử thách sẽ không nản chí và luôn tìm mọi cách để thích nghi, vượt khó khăn. Chính vì vậy mà họ được nhiều người tôn trọng và có nhiều cơ hội thành công trong tương lai. 

Trong năm 2022 này, con đường hậu vận của tuổi Tuất diễn ra vô cùng may mắn khi có cát tinh hỗ trợ, trong gian khó, tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành.

Đặc biệt, trong 8 ngày tới đây tử vi cho biết, trong giai đoạn tới vận trình công việc của tuổi Tuất xuất hiện nhiều điểm sáng lẫn tích cực. Con giáp này được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần họ tự tin hoàn thành các dự án của mình trước thời hạn được giao. Nhất định sự siêng năng của bạn sẽ được cấp trên công nhận và sự nghiệp của bạn sẽ thăng chức, tăng lương. 

con giap 1
Đặc biệt, trong 8 ngày tới đây tử vi cho biết, trong giai đoạn tới vận trình công việc của tuổi Tuất xuất hiện nhiều điểm sáng lẫn tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra.

Giai đoạn tới đây hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Chỉ cần hoàn thành tốt cơ hội thăng tiến là cực kỳ lớn,  chưa hết sắp tới tuổi Thìn còn có một giai đoạn đủ đầy về tiền bạc. Dòng tiền đến vèo vèo, giúp cho Thìn có được cuộc sống chất lượng hơn trước đáng kể. 

Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Tựu chung lại, 8 ngày tới con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội làm giàu lẫn thăng tiến, làm ăn phất lên không ngừng.

con giap 3
Giai đoạn tới đây hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tử vi dự đoán 8 ngày tới đây, tổng thể vận trình của tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng tốt  và ổn định. Cụ thể về công việc, con giáp này sẽ cảm thấy tràn đầy động lực, lao vun vút như cỗ xe không ngừng tiến lên. Với mục tiêu rõ ràng và được sự trợ giúp của các nữ quý nhân, nỗ lực thăng tiến từ giờ cho đến hết năm nay của họ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Về đường tài vận của con giáp này trong giai đoạn tới được nhận định là khá bình ổn và tiến triển đều đặn, hấp dẫn. Họ nên chú tâm và dồn lực vào các dự án trọng điểm của nghề chính, không nên dàn trải quá nhiều ở các dự án ngoài luồng và nên cẩn trọng đối với những dự án đầu tư với số tiền lớn nhằm giảm tải rủi ro thất thoát tiền bạc trong năm nay. 

con giap 3
Tử vi dự đoán 8 ngày tới đây, tổng thể vận trình của tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng tốt  và ổn định. Cụ thể về công việc, con giáp này sẽ cảm thấy tràn đầy động lực, lao vun vút như cỗ xe không ngừng tiến lên - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sở hữu khối tài sản đồ sộ, sự nghiệp bước sang chương mới, cuộc sống an nhiên, đủ đầy

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sở hữu khối tài sản đồ sộ, sự nghiệp bước sang chương mới, cuộc sống an nhiên, đủ đầy

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đổi đời giàu sang, sự nghiệp có bước đột phá, thăng quan tiến chức, cuộc sống diễn ra suôn sẻ, đầy đủ ấm no.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may măn tử vi hàng ngày tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng