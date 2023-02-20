Tử vi 7h sáng Thứ 3 ngày 21/2, cổng Trời mở rộng vận may rơi xuống nhà 3 con giáp: Tài Lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 14:11

Tử vi 12 con giáp tiên đoán có 3 con giáp may mắn hốt trọn tài lộc, phất lên như "diều gặp gió" vào thời điểm này.

 

Tuổi Tý

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong thời gian này khá tốt. Bản mệnh đã có được những cơ hội hiếm có để khẳng định lại năng lực của mình. Con giáp này có thể giành được những thành tích khá đáng nể.

Tử vi 7h sáng Thứ 3 ngày 21/2, cổng Trời mở rộng vận may rơi xuống nhà 3 con giáp: Tài Lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau bao khó khăn thì cuối cùng đến thời gian này, đường tài lộc của tuổi Tý cũng dần tốt lên. Bản mệnh giành được thành công trong công việc, đồng nghĩa với việc có cơ hội để tăng lương thăng chức, cải thiện đời sống cho mình. Đương nhiên việc thể hiện năng lực xuất chúng là điều đáng mừng song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá mức.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết người tuổi Thân có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Cho dù không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng người tuổi Thân có phương pháp, hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của người tuổi Thân. Bản mệnh chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Tử vi 7h sáng Thứ 3 ngày 21/2, cổng Trời mở rộng vận may rơi xuống nhà 3 con giáp: Tài Lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Thêm nữa, người tuổi Thân tính tình sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Trong thời gian này Thân có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Dậu cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Tử vi 7h sáng Thứ 3 ngày 21/2, cổng Trời mở rộng vận may rơi xuống nhà 3 con giáp: Tài Lộc hậu hĩnh, tiền bạc vượng phát trúng số tiền tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời gian này con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Dậu trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Thời gian này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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