Tử vi 7 ngày tới (30/7-5/7), Phật Bà ra sức phù trợ cho 3 con giáp: Công việc thăng tiến, hốt tiền mỏi tay, hoá nguy thành cát giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 07:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây công việc thăng tiến, hốt tiền mỏi tay, hoá nguy thành cát giàu khủng vào đúng 7 ngày tới.

Tuổi Dần

con giáp tài năng, người tuổi Dần có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình vào 7 ngày tới. Chính bản lĩnh vững vàng khi đôi mặt và vượt qua khó khăn là điều giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Nhờ đó, cấp trên sẽ dần nhận ra năng lực tiềm tàng và sẽ trọng dụng con giáp này xứng đáng.

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Song dường như con giáp này đang gặp một vài khó khăn để có thể thẳng thắn đối diện với người ấy. Đừng quá lo lắng, hãy cứ giao mọi chuyện cho trái tim. Người độc thân cần thêm một chút dũng khí thì mới có thể nắm chắc hạnh phúc trong tay.

Tử vi 7 ngày tới (30/7-5/7), Phật Bà ra sức phù trợ cho 3 con giáp: Công việc thăng tiến, hốt tiền mỏi tay, hoá nguy thành cát giàu khủng - Ảnh 1
Là con giáp tài năng, người tuổi Dần có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp phù trợ trong 7 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận tin mừng cả về phương diện công danh sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm của mình. Khoảng thời gian này quả là một ngày thích hợp để con con giáp này tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa nở rộ mang tới cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp cho những người độc thân. Tình yêu có thể đến từ bất cứ nơi đâu, vào lúc ta không ngờ tới nhất, chỉ cần con giáp này mở lòng đón nhận thôi.

Tử vi 7 ngày tới (30/7-5/7), Phật Bà ra sức phù trợ cho 3 con giáp: Công việc thăng tiến, hốt tiền mỏi tay, hoá nguy thành cát giàu khủng - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp phù trợ trong 7 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận tin mừng cả về phương diện công danh sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể xử lý khéo léo các mối quan hệ xã giao của mình một cách hài hòa tốt đẹp. Đó đều là những mối quan hệ cần thiết cho công việc nên con giáp này không muốn mích lòng với bất cứ ai. May mắn bản mệnh là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao.

Về chuyện tình cảm, người đã yên bề gia thất nhận ra những giá trị đáng quý mà gia đình mang lại cho mình. Chỉ cần một tiếng cười con trẻ, ánh mắt âu yếm, cử chỉ quan tâm của nửa kia là mọi mệt nhọc, vất vả đều xua tan. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho mái ấm của mình để được sống thêm trong hạnh phúc, ngọt ngào.

Tử vi 7 ngày tới (30/7-5/7), Phật Bà ra sức phù trợ cho 3 con giáp: Công việc thăng tiến, hốt tiền mỏi tay, hoá nguy thành cát giàu khủng - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có thể xử lý khéo léo các mối quan hệ xã giao của mình một cách hài hòa tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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