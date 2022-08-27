Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), Thần Tài bất ngờ ghé nhà cho lộc lớn, 3 con giáp 'ăn no uống cạn' lộc trời ban, vượt qua sóng gió, tiền bạc lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang trông thấy

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 10:30

Tử vi 7 ngày tới 3 con giáp dưới đây may mắn hứng trọn lộc trời, làm đâu trúng đó, tiền của viên mãn, tài lộc khởi sắc, sự nghiệp bứt phá vượt bậc.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng trong 7 ngày tới, đường tài lộc của tuổi Tý có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Tý có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Tý có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Tý tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình. Quan lộ và tài lộ của Tý rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Người tuổi Tý sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Vào 7 ngày tới là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), Thần Tài bất ngờ ghé nhà cho lộc lớn, 3 con giáp 'ăn no uống cạn' lộc trời ban, vượt qua sóng gió, tiền bạc lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang trông thấy - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng trong 7 ngày tới, đường tài lộc của tuổi Tý có sự thay đổi tích cực, vận trình của con giáp này ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian qua, tuổi Mùi đã trải qua khá nhiều thăng trầm. 7 ngày tới đây, con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Mùi bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Mùi ngày càng hưng thịnh, phú quý.

Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Bản mệnh chọn đúng hướng đi cho mình, phát triển theo con đường có thể bền vững lâu dài mà vẫn đảm bảo được đam mê cho con giáp này.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng vì thế khá thăng hoa trong thời điểm 7 ngày tới. Nhiều khúc mắc trong công việc được tháo gỡ, bản mệnh có thể tự tin nắm bắt các cơ hội, khẳng định được vị thế của mình.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), Thần Tài bất ngờ ghé nhà cho lộc lớn, 3 con giáp 'ăn no uống cạn' lộc trời ban, vượt qua sóng gió, tiền bạc lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang trông thấy - Ảnh 2
Thời gian qua, tuổi Mùi đã trải qua khá nhiều thăng trầm. 7 ngày tới đây, con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo rằng, 7 ngày tới, vận trình của tuổi Tỵ bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Phúc phần trời cho, tuổi Tỵ có thể đón nhận những cơ hội làm giàu đến ngay trước mặt, may mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc. Tuổi Tỵ nên mạnh dạn làm ăn vì đây là cơ hội đổi đời, không phải lúc nào cũng gặp được.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Đặc biệt, vào 7 ngày tới thì vận trình của Tỵ có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của con giáp này khiến những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), Thần Tài bất ngờ ghé nhà cho lộc lớn, 3 con giáp 'ăn no uống cạn' lộc trời ban, vượt qua sóng gió, tiền bạc lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang trông thấy - Ảnh 3
Phúc phần trời cho, tuổi Tỵ có thể đón nhận những cơ hội làm giàu đến ngay trước mặt, may mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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