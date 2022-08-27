Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 28/8: 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức hết khổ, thoát cảnh nghèo hèn, đổi đời giàu có, không còn lo cái ăn cái mặc, cả đời về sau tiền tài viên mãn

Vào chủ nhật (28/8), những người tuổi Mão sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Mão sẽ có quý nhân phù trợ nên Mão sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Bước sang chủ nhật ngày 28/8, người tuổi Sửu làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Sửu sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Trong thời gian này tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc.

Tuổi Mão sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Mão sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có.

Tổng thể tài vận của người tuổi Sửu trong thời gian này rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Sửu nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Sửu, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Người tuổi Sửu được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc.

Người tuổi Sửu được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi chủ nhật ngày 28/8, con giáp tuổi Dần được Thần Tài ban phát tài lộc nên phúc lộc đầy nhà. Con giáp này có tài lộc dồi dào, gia đạo yên ấm, nhiều tin vui đến nhà. Người tuổi này chăm chỉ làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Đây là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Dần thay đổi. Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Dần sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Bước sang ngày mới công việc của con giáp tuổi Dần sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Dần không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Đây là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Dần thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.