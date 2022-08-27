Tử vi thứ 7, mồng 1 tháng 8 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp cát khí đầy nhà, vận may sáng chói, trúng vé số dễ như chơi, thuận tay quơ hết tiền vàng trong thiên hạ

3 con giáp dưới đây hào quang chói lọi, vận trình dát vàng, vươn mình thành phượng hoàng, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thành công phát đạt.
- Tử vi cuối tuần (27/8 - 29/8), 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức thoát nghèo, tài lộc bủa vây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trúng số đổi đời, tiền - tài chạm nóc
- Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 dương (27/8 - 31/8), 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc vào tận cửa, tha hồ rung đùi hưởng phước, kéo hết vận may thiên hạ về mình, của cải 'tíu ta tíu tít' tìm đến
Tuổi Dần
Người tuổi Dần trong hôm nay vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Tiền bạc dư dả, bản mệnh nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Vận trình đang lên, Dần sẽ nhận được những thành công vượt ngoài mong đợi.
Hôm nay (1/8 âm lịch), người tuổi Dần tiền tài tề tựu, vận may ngút trời. Con giáp nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, niềm tin tưởng của đồng nghiệp nên mạnh dạn nhận những nhiệm vụ quan trọng. Nếu thuận lợi thành công, con giáp sẽ lập tức một bước thăng tiến, chỉ việc ngồi không và tiêu tiền.
Tử vi nói rằng, thời gian này, tuổi Dần dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Dần biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ trong hôm nay công việc diễn ra suôn sẻ. Con giáp có thể tự giải quyết được những vấn đề khó khăn cho những công việc quan trọng, nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. Tài chính của bạn cũng trở nên dư dả, không lo nghĩ chi tiêu.
Hôm nay, cát lộc đầy đàn, sự nghiệp thuận lợi. Nguồn năng lượng sáng tạo trong con giáp đang trỗi dậy mạnh mẽ và bạn biết cách sử dụng chúng thật đúng đắn cho công việc của mình. Sự thay đổi của bạn khiến ai cũng bất ngờ, vì thế đừng ngần ngại thể hiện những ý tưởng và suy nghĩ của mình.
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, tuổi Ngọ có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn.
Tuổi Tuất
Hôm nay, con giáp tuổi Tuất có thể vượt qua hoạn nạn bằng chính sức lực của mình. Từ đó, phúc đức và tài lộc ngày càng dồi dào. Ngoài ra, tuổi Tuất có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp họ hóa giải nguy nan khi cần thiết.
Người tuổi Tuất trong thời gian này vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Quý nhân mang đến trải nghiệm thú vị cho con giáp. Tuất hăng say làm việc, đón nhận nhiều kết quả bất ngờ. Nguồn thu nhập của con giáp đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên.
Con giáp này vận trình hanh thông, công danh thăng hạn, thoải mái, tự tin triển khai những ý tưởng mới của mình và mang về một khoản kha khá. Dự đoán, thời gian tới, Tuất sẽ gặp được quý nhân mang tới cho bạn nhiều tiền tài, danh vọng.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.