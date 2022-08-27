4 ngày cuối tháng 8: Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, 3 con giáp có số 'ngồi mát ăn bát vàng', rung đùi cũng có lộc về túi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 07:22

Thời gian này có 3 con giáp tài vận tăng lên vùn vụt, hưởng trọn lộc Thần Tài, gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng phú quý giàu sang.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hãy ăn mừng đi là vừa vì công việc của Thân trong 4 ngày cuối tháng 8 sắp tới vô cùng tốt. Thân được cấp trên ưu ái lại có quý nhân phù trợ nên công việc cứ thế theo đà thăng tiến, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, Thân sẽ nhận được nhiều hơn thế đó.

Đây là khoảng thời gian có nhiều khởi sắc với tuổi Thân. Thời cơ làm giàu của tuổi Thân đã đến, chỉ cần vững tâm nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn. Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân càng chuyên tâm vào công việc bao nhiêu thì thành công cũng sẽ rực rỡ bấy nhiêu.

Người tuổi Thân có thể cảm nhận được rằng con đường tiền tài của mình ngày càng vượng, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Bên cạnh đó, tuổi Thân luôn có nhiều quý nhân phù trợ, mang đến nhiều cơ hội tốt, hy vọng thời gian tới sẽ tăng thu nhập, những khó khăn sẽ được giải quyết, mọi việc suôn sẻ bất ngờ.

4 ngày cuối tháng 8: Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, 3 con giáp có số 'ngồi mát ăn bát vàng', rung đùi cũng có lộc về túi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Đây là khoảng thời gian có nhiều khởi sắc với tuổi Thân, thời cơ làm giàu của tuổi Thân đã đến, chỉ cần vững tâm nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào 4 ngày cuối cùng của tháng 8, con giáp tuổi Mùi nên tiến hành các hoạt động cầu tài vì đó là thời điểm cát khí vượng nhất, may mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh. Song vẫn nên đề phòng họa hao tài, dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến bản mệnh một phen lao đao.

Tử vi cho biết, thời gian này, vận quý nhân của những người tuổi Mùi rất thịnh vượng. Bản mệnh làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Có thể nói thời gian này, Mùi dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, mở rộng quan hệ xã giao giúp đôi bên cùng phát triển. Từ đó, con đường kiếm tiền, làm giàu càng rộng mở.

4 ngày cuối tháng 8: Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, 3 con giáp có số 'ngồi mát ăn bát vàng', rung đùi cũng có lộc về túi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Vào 4 ngày cuối cùng của tháng 8, con giáp tuổi Mùi nên tiến hành các hoạt động cầu tài vì đó là thời điểm cát khí vượng nhất, may mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, 4 ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, Tỵ còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Tỵ dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Cuộc sống của người tuổi Tỵ gặp nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian trước khó khăn bao nhiêu thì thời điểm này sẽ được đền đáp bấy nhiều. Con giáp này nhận được nhiều phước lành trời ban, có cả Thần Tài và quý nhân phù trợ.

Trong 4 ngày cuối tháng 8 này, tuổi Tỵ càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Người tuổi Tỵ chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

4 ngày cuối tháng 8: Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, 3 con giáp có số 'ngồi mát ăn bát vàng', rung đùi cũng có lộc về túi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Thời gian trước khó khăn bao nhiêu thì thời điểm này sẽ được đền đáp bấy nhiều, con giáp này nhận được nhiều phước lành trời ban, có cả Thần Tài và quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ 7, mồng 1 tháng 8 âm lịch: Hào quang soi sáng đường đi, 3 con giáp cát khí đầy nhà, vận may sáng chói, trúng vé số dễ như chơi, thuận tay quơ hết tiền vàng trong thiên hạ

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3 con giáp dưới đây hào quang chói lọi, vận trình dát vàng, vươn mình thành phượng hoàng, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thành công phát đạt.

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