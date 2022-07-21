Tử vi 7 ngày tới (22/7 - 28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp sống trong sung sướng, tài lộc lên hương, công danh thuận lợi, đón nhận nhiều vận may bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 16:28

Tử vi 7 ngày tới (22/7 - 28/7), 3 con giáp may mắn sống trong lụa là, tài lộc dư dả, làm gì cũng thành công.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn suôn sẻ. Chuyện làm ăn của con giáp ngày càng thuận lợi nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Khi làm việc cũng có quý nhân soi đường chỉ lối cho nên nhiều khúc mắc được giải quyết trong chớp mắt. Phương diện tài lộc khá thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, lại là người thông minh sáng ý nên dễ dàng nắm bắt cái mới, manh về vô vàn tiền của.

Song chuyện tình cảm diễn ra ưng ý do ngũ hành tương xung. Đôi lứa yêu nhau sau nhiều tranh cãi đã có thể tìm được tiến nói chung. Sự cảm thông và thấu hiệu giúp cả hai bên nhau bền chặt.

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Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Cát Tinh mang đến nguồn động lực phấn đấu trong công việc của con giáp. Bạn cống hiến hết mình để phát triển sự nghiệp, đạt được thành công như mong đợi. Trong thời gian này, con giáp có thể được trao cho nhiều trọng trách, đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cao độ để hoàn thành. Tuy nhiên, mọi công sức đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tam hợp quý nhân trợ lực, giúp cho con giáp tìm được bình yên trong tâm hồn. Hỷ thần đến cửa sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm được thăng hoa rực rỡ, viên mãn hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp làm việc chăm chỉ nên thu về nhiều thành công xứng đáng. Chuyện tiền bạc của con giáp có trở nên hanh thông, dư dả. bản mệnh mặc sức chi tiêu, không cần nhìn giá.

Đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Với các cặp đôi, mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. 

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Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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