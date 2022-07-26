Tử vi 7 ngày đầu tháng 8: 3 con giáp nào đỏ cả tình lẫn tiền, gặp nhiều may mắn cầu gì được đó, vượt bậc trong sự nghiệp, cuối tháng thu về khoản tiền lớn?

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 05:40

Những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn cầu gì được đó, làm gì cũng thuận lợi, dễ được thăng quan phát tài.

Tuổi Tuất

Vào 7 ngày đầu tháng 8, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên làm đâu thắng đó, các kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Thời điểm này, những người tuổi Tuất cực kỳ may mắn, con đường tài lộc rất nở rộ hơn nhiều, con giáp này gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ. Bởi vậy, 7 ngày đầu tháng 8 chính là thời gian tuổi Tuất có thể rủng rỉnh thoải mái trong chi tiêu.

Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tuất và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 8: 3 con giáp nào đỏ cả tình lẫn tiền, gặp nhiều may mắn cầu gì được đó, vượt bậc trong sự nghiệp, cuối tháng thu về khoản tiền lớn? - Ảnh 1
Vào 7 ngày đầu tháng 8, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xét về phương diện may mắn tài chính trong 7 ngày đầu tháng 8 đứng ở vị trí thứ 2 là tuổi Mùi. Nếu người tuổi Mùi gặp bất lợi tài chính trong thời gian trước thì bước qua tháng 8 này sẽ hoàn toàn thay đổi. Theo tử vi tháng 8 của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Tử vi trong vòng 7 ngày đầu tháng 8 cho biết, người tuổi Mùi nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên.

Con giáp tuổi Mùi không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 8: 3 con giáp nào đỏ cả tình lẫn tiền, gặp nhiều may mắn cầu gì được đó, vượt bậc trong sự nghiệp, cuối tháng thu về khoản tiền lớn? - Ảnh 2
Tử vi trong vòng 7 ngày đầu tháng 8 cho biết, người tuổi Mùi nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, trong thời điểm này, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông.

 

Tỵ là con giáp được Thần Tài độ mạng làm việc gì cũng rất viên mãn, hanh thông. Đặc biệt, với nhưng người đang làm ăn buôn bán thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Nhờ đó, cuộc sống của những người tuổi Tỵ cũng trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. 

 

Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác lũ tha hồ tiêu pha. Không chỉ may mắn về tài lộc, công danh người tuổi Tỵ cũng rất may mắn về tình duyên vận đào hoa nở rộ khiến cho tuổi Tỵ cực kỳ hạnh phúc.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 8: 3 con giáp nào đỏ cả tình lẫn tiền, gặp nhiều may mắn cầu gì được đó, vượt bậc trong sự nghiệp, cuối tháng thu về khoản tiền lớn? - Ảnh 3
Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác lũ tha hồ tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 tháng tới: 3 tuổi nào vét hết lộc lá thiên hạ, tháng 8 trúng số độc đắc, tháng 9 mua nhà tậu xe, tháng 10 giàu có sung sướng?

Dự đoán tử vi 3 tháng tới: 3 tuổi nào vét hết lộc lá thiên hạ, tháng 8 trúng số độc đắc, tháng 9 mua nhà tậu xe, tháng 10 giàu có sung sướng?

Những con giáp dưới đây sẽ dễ đổi vận, giàu sang phú quý, vận đỏ như son, có nhiều khởi sắc trong 3 tháng tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày đầu tháng 8 tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục