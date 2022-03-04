Tử vi 6 tháng cuối năm 2022: Top 3 con giáp thu nhập tăng mạnh, sự nghiệp thăng hoa, có cơ hội trở thành tỷ phú

Với người tuổi Thân, 6 tháng cuối năm 2022 Thần Tài dường như đang đứng về phía con giáp này và trao cho bạn những cơ hội làm giàu hiếm có.

Được quý nhân dẫn dắt, Thân có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Sự nghiệp có phần khởi sắc và thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định, thậm chí có phần tăng lên nhờ sự cố gắng hết mình của bản mệnh.

Bên cạnh đó, những khoản thu nhập từ công việc ngoài luồng cũng tăng lên, giúp tuổi này không cần phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc.

Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Ngày này bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình.

Mặc dù vậy, bạn cũng nên hạn chế mua những món đồ xa xỉ, cẩn thận khi cho vay mượn tiền để tránh bị lừa đảo, gây hao hụt tài khí.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là những người chăm chỉ, giản dị và kiên định. Trong cuộc sống, họ giàu ý chí vươn lên và sống có trách nhiệm.

Con giáp tuổi này có nhãn quan tinh tường và tư duy nhạy bén. Đó là lý do khiến họ sẽ thành công nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh.

Ảnh minh họa

Có thể nói, năm 2022 là khoảng thời gian con giáp tuổi Tuất đạt tới thành công mới trong sự nghiệp. Đầu năm nay, họ được quý nhân phù trợ nên có cơ hội học hỏi thêm kỹ năng, nắm bắt nhiều cơ hội.

Những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, đến cuối năm, con giáp tuổi Tuất lại có thêm các dự án, cơ hội đầu tư sinh lời, dự báo sẽ có thể tăng cao thu nhập.

Tuổi Hợi

Bước vào 6 tháng cuối năm 2022, tuổi Hợi là một trong những con giáp dễ dàng gặp được nhiều may mắn nhất. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra còn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thành công.

Trong thời gian tới, nếu tuổi Hợi còn ý định muốn đầu tư thì hãy nắm bắt giai đoạn này để tiến về phía trước, tranh thủ may mắn đang ở bên, để thu nhập nhân lên nhiều lần hơn nhé! Ngoài ra, trong vòng 6 tháng tới nhiều người tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.