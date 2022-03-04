Tử vi 5 ngày tới: Sửu mua nhà đổi xe, Thân thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, Dần đổi đời sau 1 đêm

Xem tử vi 5 ngày tới, vận khí của người tuổi Sửu có những bước chuyển mình đáng kể mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu.

Việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế, nhớ tận dụng hết vận may của mình trong thời điểm này đấy nhé.

Người làm công ăn lương cũng có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu ý về cách ứng xử giữa các mối quan hệ, tránh mâu thuẫn thị phi xảy ra, ngăn cản con đường tiến thân của bạn. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng nên chú trọng tích lũy và chi tiêu tiết kiệm, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền.

Tuổi Thân

Theo tử vi 5 ngày tới, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm với thời cuộc. Trong cuộc sống, họ là người kiên trì, gan dạ và có chí tiến thủ.

Con giáp tuổi Thân không hài lòng về những gì mình đã có mà luôn cố gắng hết sức để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

5 ngày tới, người tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này có thêm cơ hội học hỏi, hợp tác làm ăn với những người tài giỏi, khôn ngoan hơn mình. Trong công việc, con giáp này được cấp trên giao cho nhiều trọng trách, dự án nên có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng nhạy bén với thời cuộc, nhanh chóng triển khai các dự án kinh doanh, sớm thu được lợi nhuận. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống dần sung túc, khấm khá hơn trước.

Tuổi Dần

Đối với những người tuổi Dần, tưởng chừng năm nay rơi vào năm tuổi gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng trước mắt bước vào tháng 2 âm lịch năm 2022 này, vận may sự nghiệp và tài lộc có thể nói là khá ổn định.

Trong thời gian 5 ngày tới, tuổi Dần cần phải tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn, phát huy tốt thế mạnh của bản thân, bình tĩnh xung quanh để nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Cuộc sống trong năm nay thành bại hay không là nhờ vào vận may vào tháng 2 này, tuy nhiên tuổi Dần đều là những người có bản lĩnh nên chỉ cần tự tin thì việc gì cũng sẽ vượt qua được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.