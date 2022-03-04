Đúng giờ Ngọ ngày 10/2 âm lịch được Thần Tài đứng bóng: chúc mừng 3 con giáp may mắn ngập trời, tiền bạc phủ phê, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 16:05

Bước vào tháng 2 âm lịch này, 3 con giáp sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Mùi

Khi nhắc tới 4 con giáp phát tài tháng 2 âm này, không thể không nhắc đến Mùi vì chỉ số tài chính của những người tuổi này ở thời điểm này khá ổn định. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu, chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ thì đến sắp tới sẽ thu về được thành quả nhất định.

 

Giờ Ngọ ngày 10/2 âm lịch được Thần Tài đứng bóng giúp mọi việc tiến triển đều đều, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù chưa lập tức thu về được món tiền lớn nhưng nhìn chung về lâu dài lợi nhuận vẫn rất khả quan, bạn nên duy trì và tiếp tục phấn đấu.

 

Công việc của tuổi Mùi cũng có phần khởi sắc, mọi việc đi theo đúng quỹ đạo. Bạn có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc nên tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đó đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc.

 

Ngoài ra, dù kiếm được nhiều tiền, nhưng bản mệnh nên kiểm soát tình hình tài chính của bản thân, tuyệt đối không hoang phí hay tiêu pha vào những việc vô bổ sẽ làm mất đi tài lộc của mình.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến với ý chí độc lập, chủ động. Họ có nhiều tham vọng và không ngừng vươn lên. Người tuổi này cũng hòa đồng, hoạt bát, sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi người. Cũng bởi vì vậy mà con giáp này được nhiều người quý mến, khi gặp khó khăn có quý nhân phù trợ.

Đúng giờ Ngọ ngày 10/2 âm lịch được Thần Tài đứng bóng: chúc mừng 3 con giáp may mắn ngập trời, tiền bạc phủ phê, giàu sang vô đối - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Giờ Ngọ ngày 10/2 âm lịch, con giáp tuổi Hợi được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, ước mơ thành sự thật. Người tuổi này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi thì cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu lời liền tay. Điều may mắn nữa là trong thời gian này, người tuổi Hợi sức khỏe dồi dào, có thể làm việc với cường độ cao mà không biết mệt mỏi.

Tuổi Sửu

Bước vào tháng 2 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian qua, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng đang có nhiều khởi sắc đáng kể, đặc biệt trong tháng 2 mọi thứ sẽ thăng hoa vượt trội hơn.

Ưu điểm của tuổi Sửu chính là chăm chỉ, siêng năng, luôn nhiệt huyết với công việc và đam mê với những mục tiêu mà mình đã đề ra. Từ giờ trở đi, chỉ cần nỗ lực và cố gắng hết mình thì trong vòng 3 tháng tới tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là tiền bạc ngày càng dồi dào, muốn gì có đó. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Người làm công ăn lương cũng có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc.

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