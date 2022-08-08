Có Chính Quan đồng hành trong 6 ngày tới, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Thân. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông, con giáp này có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Trong thời gian này, tuổi Thân làm việc gì cũng thuận lợi, tăng thêm khả năng được tăng lương thăng chức, cũng có thể sẽ mở ra thêm những hướng đi mới trong sự nghiệp của mình.

Người tuổi thân có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Điều này còn được họ áp dụng vào trong công việc nên dễ dàng gây được ấn tượng trong mắt cấp trên.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính.

Tuổi Thìn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi nhuận khủng trong tương lai.

Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp này chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm. Tử vi 6 ngày tới cho biết, tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Chưa hết con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, giảm bớt những khó khăn, trắc trở có thể gặp phải trong công việc.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng mang về khoản tiền khủng lồ trong vài tháng cuối cùng của năm 2022 này. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền mà quên mất chăm sóc bản thân bởi họ sẽ bị vướng phải những căn bệnh do làm việc quá sức. Để tránh bị ảnh hưởng tới công việc và nâng cao sức đề kháng của bản thân, cách duy nhất là tăng cường tập thể dục thể thao, lựa chọn các môn nhẹ nhàng như Yoga, khí công…

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Con giáp này mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Họ là người kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Tử vi 6 ngày tới cho biết, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.Vận may liên tiếp đến, Dậu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Dậu sẽ ngày càng vượng, cuộc sống được cải thiện, muốn gì cũng đều dễ dàng có được.

Đường tình duyên vượng không kém sự nghiệp khi xuất hiện chủ hỷ tín, đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất.

Tử vi 6 ngày tới cho biết, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.