Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8): Thần phú quý gọi tên 3 con giáp, vận số đỏ nhất thiên hạ, may mắn như cá gặp nước, gánh tiền còng lưng về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 20:47

Vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, vận may kéo dài trong suốt 5 ngày tới, 3 con giáp này có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang.

Tuổi Thân

Tử vi có nói, bước sang 5 ngày tới, tài lộc của Thân sẽ đi lên. Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, tuổi Thân cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Thân sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Thân.

Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8): Thần phú quý gọi tên 3 con giáp, vận số đỏ nhất thiên hạ, may mắn như cá gặp nước, gánh tiền còng lưng về nhà - Ảnh 1
Tử vi có nói, bước sang 5 ngày tới, tài lộc của Thân sẽ đi lên. Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngay từ khi còn bé, tuổi Thìn đã rất chú trọng việc rèn giũa bản thân. Họ đặt ra cho mình những yêu cầu nghiêm khắc bắt buộc phải tuân theo, dù có gặp khó khăn hay thất bại thế nào cũng không được nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Dần dần, con giáp có chí lớn này càng trưởng thành sẽ càng trở thành một người tài giỏi. Bước sang 5 ngày tới, công việc của Thìn có khả năng làm được những việc mà người khác bó tay đầu hàng. Từ đó, họ sẽ không sợ rơi vào cảnh thiếu tiền tiêu, mọi mục tiêu đặt ra đều được hoàn thành rực rỡ.

Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8): Thần phú quý gọi tên 3 con giáp, vận số đỏ nhất thiên hạ, may mắn như cá gặp nước, gánh tiền còng lưng về nhà - Ảnh 2
Bước sang 5 ngày tới, công việc của Thìn có khả năng làm được những việc mà người khác bó tay đầu hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước sang 5 ngày tới, phương diện tiền bạc của Tý mới có nhiều khởi sắc. Dù chưa chắc đã bứt phá ngoạn mục nhưng Tý có các khoản thu đều đặn từ công việc cố định hoặc tự kinh doanh buôn bán.

Tử vi cho hay, nhờ công việc được hoàn thành đúng thời hạn, bạn có thể được nhận những khoản thưởng khích lệ. Vì vậy mà bạn không nên xem thường việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Họ có thể giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8): Thần phú quý gọi tên 3 con giáp, vận số đỏ nhất thiên hạ, may mắn như cá gặp nước, gánh tiền còng lưng về nhà - Ảnh 3
Bước sang 5 ngày tới, phương diện tiền bạc của Tý mới có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ai khổ mặc ai, trong 10 ngày tới (18/8 - 27/8), 3 con giáp này vẫn thăng tiến băng băng, Ngọc hoàng mở kho phát lộc, thu hái được bộn tiền

Ai khổ mặc ai, trong 10 ngày tới (18/8 - 27/8), 3 con giáp này vẫn thăng tiến băng băng, Ngọc hoàng mở kho phát lộc, thu hái được bộn tiền

Cát tinh chiếu mệnh sau những lần vất vả ngược xuôi thì cuối cùng 3 con giáp này cũng có quả ngọt trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi