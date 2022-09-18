Tử vi 5 ngày tới (19/9 - 23/9), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp của cải đầy nhà, hái lộc hưởng tài, sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ

Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn. Ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu khác mang tới nguồn tiền ổn định.

Tử vi 5 ngày tới là thời gian đại thắng với tuổi Ngọ. Người làm công ăn lương thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này là bởi bạn giữ vững được tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng. Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình.

Tình duyên của con giáp may mắn này được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng trong 5 ngày tới, nếu tuổi Sửu dám bước khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, khẳng định vị trí vững chắc của mình trên con đường sự nghiệp. Trong thời gian này, các hoạt động cầu tài của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, bản mệnh buôn may bán đắt, tiền tài rủng rỉnh.

Đây là thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến. Bản mệnh cần bĩnh tĩnh để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại. Tất nhiên, bản mệnh vẫn cần xem xét đối phương cẩn thận nhưng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ nhân duyên tốt. Người đã có cặp có đôi tiếp tục củng cố tình cảm. Nếu cảm thấy mối quan hệ đã đủ bền chặt thì có thể tính đến chuyện xa hơn.

Tử vi nói rằng trong 5 ngày tới, là thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến với Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi theo đuổi sự hoàn hảo nhưng họ không phải là người cực đoan. Con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong cuộc sống. Tất nhiên tiền đề là họ phải làm hài lòng bản thân và những người xung quanh chứ không chỉ tính đến lợi ích cá nhân.

Công việc làm ăn của người tuổi Mùi sẽ ngày càng khởi sắc vào 5 ngày tới đây, nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng dễ dàng hơn.

Nhờ vậy, mọi việc của con giáp này trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể nắm bắt thành công và của cải. Họ sẽ không còn phải bươn chải vất vả, lo lắng căng thẳng mà vẫn "làm giàu không khó".

Công việc làm ăn của người tuổi Mùi sẽ ngày càng khởi sắc vào 5 ngày tới đây. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo