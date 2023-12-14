Tử vi 5 ngày tới (15, 16, 17, 18 và 19/12/2023): 3 con giáp hưởng trọn bổng lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc phủ phê, một bước đổi đời giàu có

Tử vi 5 ngày tới (15, 16, 17, 18 và 19/12/2023), tuổi Hợi thích gì làm nấy và không muốn nghe theo lời nhắc nhở của người khác. Con giáp này có thể lựa chọn cách làm việc của mình, song cần hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công, chớ gây phiền phức cho tập thể.

Về sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Người làm lãnh đạo cần thay đổi bản tính độc đoán, bắt người khác phải làm theo ý mình. Không phải lúc nào bản mệnh cũng có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề, vì thế việc lắng nghe quan điểm của cấp dưới là vô cùng cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người tràn đầy năng lượng tích cực. Dù ở thời điểm nào, họ cũng muốn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Bản mệnh là người vui vẻ, nhiệt tình, chăm chỉ, đầy đam mê. Họ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm lại ham học hỏi nên không sợ tụt lùi lại phía sau.

Tử vi 5 ngày tới (15, 16, 17, 18 và 19/12/2023), người tuổi Tuất có Thần Tài phù trợ, quý nhân dẫn đường nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Bản mệnh xác định được mục tiêu, lập kế hoạch nghiêm túc cho những việc cần làm. Sự nghiệp của bản mệnh càng về cuối năm càng thịnh vượng, công danh như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 5 ngày tới (15, 16, 17, 18 và 19/12/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc dễ dành chinh phục công việc ở nhiều vị trí cao.

Tình cảm: Tình cảm vốn dĩ cho bạn nhiều thử thách, và lòng tin để cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tăng, bạn biết cách làm giàu dựa vào năng lực.

Sức khỏe: Thức khuya nhiều, cơ thể suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.