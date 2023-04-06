Tử vi 5 ngày liên tiếp (7, 8, 9, 10 và 11/4): Thần Tài “dẫn lối” 3 con giáp đến 'hố vàng, hố bạc' cuộc sống ấm êm suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên họ luôn có thể tự mình làm chủ cuộc sống. Thời gian trước, người tuổi Tý đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thời gian tới, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công.

Tử vi thời điểm này cho thấy người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng. Với những người làm kin doanh họ sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh thu về nhiều tiền bạc tài lộc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Vào thời điểm này, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm