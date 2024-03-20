Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/3), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy két, đổi đời phú quý, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , tuổi Sửu làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quyết định tăng lương. Lãnh đạo đánh giá rất cao những gì mà bản mệnh đã thể hiện trong thời gian vừa qua.

Con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh vì phong thái tự tin của mình. Ngày hôm nay, dù chỉ trò chuyện bình thường thôi, bản mệnh cũng có thể khiến không ít người chú ý và dành tình cảm.

Với người làm kinh tế, hướng phát triển đúng đắn giúp bản mệnh kiếm được một khoản tiền kha khá. Bên cạnh đó, bản mệnh dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên khách hàng tìm tới ngày một đông đúc, tấp nập.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất không thích bon chen. Họ luôn cố gắng cạnh tranh một cách lành mạnh, công bằng, sòng phẳng. Bản mệnh tự tin vào bản thân nhưng cũng sống rất khiêm nhường, không thích khoe khoang. Những việc mà tuổi Tuất đã lên kế hoạch thì nhất định sẽ thực hiện bằng được.

Thời gian này, người tuổi Tuất đón tài lộc đổ về túi không ngừng. Bản mệnh nhanh chóng bứt phá và đạt nhiều thành công hơn trên con đường sự nghiệp. Tiền của không ngừng đổ về túi giúp người tuổi Tuất có cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.