Tử vi 4 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp vàng trong làng đại gia, tay không làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 18:29

Cuối cùng cũng đã lộ diện 3 gương mặt sáng giá nhất vào 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu có vô biên.

Tuổi Tý

Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không chi tiêu hoang phí, có thể nói con giáp này rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Theo dự đoán, 4 tháng cuối năm 2022 công việc của người tuổi Tý tiến triển tốt, áp lực công việc giảm. Tài vận của tuổi Tý cũng lên như diều gặp gió trong 4 tháng tới, tuổi Tý sẽ có thêm nguồn thu nhập phụ khá cao từ bên ngoài. Cuối năm con giáp này còn có khả năng tậu xe mới, ăn tết linh đình.

Tử vi 4 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp vàng trong làng đại gia, tay không làm nên nghiệp lớn - Ảnh 1
Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không chi tiêu hoang phí, có thể nói con giáp này rất tiết kiệm. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Trong công việc, người tuổi Mùi thường làm việc kín kẽ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến. Họ thích tham gia các đoàn thể, thể hiện lòng chính nghĩa, kiên định với những gì mình cho là đúng đắn, ghét bị thúc giục trong công việc.

Trong 4 tháng cuối năm nay, tuổi Mùi sẽ may mắn gặp thời và được quý nhân phù trợ, tình hình cuối năm có nhiều chuyển biến khả quan. Với sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Mùi sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Người tuổi Mùi cần phải trân trọng và nhanh chóng bắt lấy cơ hội, không nên bỏ lỡ thời cơ để tiến triển nhanh trong công việc sẽ nhanh chóng trở nên giàu có.

Tử vi 4 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp vàng trong làng đại gia, tay không làm nên nghiệp lớn - Ảnh 2
Trong công việc, người tuổi Mùi thường làm việc kín kẽ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường thích cuộc sống giản dị, vui vẻ nhưng trong công việc họ không ngại sự cạnh tranh hay bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Đặc điểm này dễ giúp họ thành công trong kinh doanh hay lĩnh vực tài chính, kế toán.

4 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc. Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp ăn sung mặt sướng sau kỳ nghỉ lễ 2/9, cuối năm xây nhà lầu

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp ăn sung mặt sướng sau kỳ nghỉ lễ 2/9, cuối năm xây nhà lầu

3 con giáp này đã được Thần Tài đích danh điểm mặt, sớm muộn gì cũng thành phú ông/phú bà.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi con giáp 4 tháng cuối năm 2022 #Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng