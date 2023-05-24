Tử vi 4 ngày tới từ 25/4 đến 29/5: 3 con giáp gặp vận may hiếm có, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tài khoản nhân đôi, vặn thắm hơn son

Thứ Tư ngày 24/05/2023 này, Tuổi Hợi sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Tuổi Hợi thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Hợi có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp ngày 24/5/2023 dự đoán, đường danh vọng của con giáp tuổi Thân lên cao như diều gặp gió, không có gì là trở ngại lúc này, bản mệnh hãy cứ tự tin mà tiến về phía trước với mục tiêu của mình.

Tài lộc ùn ùn kéo đến, cơm áo gạo tiền không phải bận lòng, tiêu pha cho các nhu cầu và sở thích cá nhân cũng không phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều. Nhân duyên thịnh vượng, tuổi Thân là người tuy yêu ít nhưng chất lượng, người bạn gặp chính là người bản thân luôn mong chờ ước ao.

Có lẽ nay sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi Thân nhờ có Lục Hợp Thái Tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển. Có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan.

Người tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư dả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, công việc của Mùi có nhiều tiến triển mới. Người làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Con giáp này còn sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử.

Tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền, làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay cuối tháng này.

Về mặt tình cảm, các mối quan hệ xã giao của con giáp này hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận, thế nên cơ hội hẹn hò của bản mệnh được mở rộng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.