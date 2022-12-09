Tử vi 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), 3 con giáp có mệnh trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, cả đời hưởng phước tha hồ tận hưởng vinh quang, hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 16:01

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, vào 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), 3 con giáp này càng gặp nhiều điều may, mọi dự định đều sẽ sớm trở thành hiện thực

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Tử vi 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), 3 con giáp có mệnh trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, cả đời hưởng phước tha hồ tận hưởng vinh quang, hỷ sự - Ảnh 1
Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12) tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong thời gian này cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Dậu không buông.

Trong 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tử vi 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), 3 con giáp có mệnh trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, cả đời hưởng phước tha hồ tận hưởng vinh quang, hỷ sự - Ảnh 2
Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Dậu không buông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Thìn có cơ hội phát tài bất ngờ trong 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12) nhờ những trò may rủi. Bạn cần có cách chi tiêu phù hợp khoản tiền này chứ không nên lãng phí cho những món đồ phù phiếm, không thực sự cần thiết.

Tử vi 4 ngày tới (10, 11, 12, 13/12), 3 con giáp có mệnh trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, cả đời hưởng phước tha hồ tận hưởng vinh quang, hỷ sự - Ảnh 3
Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, đừng vội hài lòng với thực tại nhé - Ảnh minh họa: Internet

Những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ nhận được 1 khoản thù lao tương xứng với công sức lao động. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Trong chuyện tình cảm, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, đôi bên đều cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn, đừng khăng khăng với ý kiến của mình. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày 10/12/2022, 3 tuổi chính thức hết khổ, may mắn đủ đường, tiền tiêu mệt nghỉ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Đúng 16h30 ngày 10/12/2022, 3 tuổi chính thức hết khổ, may mắn đủ đường, tiền tiêu mệt nghỉ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Tử vi dự đoán, đúng 16h30 ngày 10/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh thăng tiến. Nếu biết cách tận dụng thời cơ sẽ trở nên giàu có, sống đời thảnh thơi.

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