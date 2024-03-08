Tử vi 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/3), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, vận may bùng nổ, của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 19:05

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán hứa hẹn giàu sang phú quý, sớm mua nhà tậu xe.

Tuổi Dậu 

Tử vi  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu dễ mệt mỏi khi làm việc.  

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu khá cố chấp khi quyết định của bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn biết cách thông cảm cho đối phương, thấu hiểu cảm xúc của nhau.. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, dễ dàng kết thân với đối tác, tài lộc thay đổi khi bạn biết cách vận dụng. 

Sức khoẻ:Biết trân trọng sức khỏe bản thân, dành thời gian chơi các môn thể thao. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/3), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, vận may bùng nổ, của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Thông minh, nhanh nhạy, nhiệt tình và tốt bụng… là những nét tính cách nổi bật mà người xung quanh thường nhắc đến khi nói về tuổi Thìn. Trong một nhóm đông người, con giáp này được ví như “nhạc trưởng", luôn sử dụng các khả năng đặc biệt của bản thân để giúp mọi người gắn kết và gần nhau hơn. Cũng vì thế mà họ đi đến đâu, làm việc gì cũng được yêu mến.

Đặc biệt, tuổi Thìn là người ham học hỏi, có sự cầu tiến và mang trong mình bộ não của người lãnh đạo nên họ thường “săn lùng" tri thức và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Thời gian này, con giáp này sẽ viết lên những trang mới đầy thành công và rực rỡ cho sự nghiệp của mình. Họ sẽ vượt qua mọi giới hạn bản thân, có sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống hạnh phúc, êm ấm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/3), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, vận may bùng nổ, của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thời gian này tuổi Hợi dễ gặp một số vấn đề về tâm lý do thời gian dài giam hãm cảm xúc của chính mình. Để rồi khi đến một giới hạn nhất định, những cảm xúc dồn nén đó chợt bùng nổ và khiến con giáp này tổn thương.

Thực ra bản mệnh cũng muốn tâm sự với một người nào đó cho vơi nhẹ nỗi lòng, nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai hay nên nói như thế nào để đối phương hiểu những điều mình đang phải chịu đựng. Cũng chỉ vì tuổi Hợi không muốn bị hiểu lầm là người có suy nghĩ tiêu cực, suốt ngày than thân trách phận.

Đừng tự vây hãm bản thân như vậy, những người bạn bè thân thiết vẫn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với con giáp này. Tuổi Hợi hôm nay được hộ mệnh giúp vững vàng hơn trước những sóng gió phía trước. Vượt qua được thử thách lần này, bản mệnh sẽ đạt được nhiều thành công hơn hẳn so với trước đó.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/3), 3 con giáp tài lộc nhân đôi, vận may bùng nổ, của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu sang sung sướng.

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