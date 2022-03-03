Tử vi 4 ngày đầu của tháng 2 Âm lịch (1/2 - 4/2), Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày đầu tháng 2 Âm lịch diễn ra khá suôn sẻ. Công việc của con giáp diễn ra tương đối dễ dàng, không gặp các rắc rối nghiêm trọng. Được Thần Tài phù trợ, bản mệnh hoàn toàn có cơ hội phát tài trong thời gian này. Thậm chí, những khoản đầu tư nằm im trước đó cũng dần có dấu hiệu tiến triển tích cực, mang lại cho bạn những khoản tiền đầu tiên. Mọi kế hoạch vẫn tiến triển như mong đợi, bản mệnh cứ an tâm thực hiện theo dự tính thì sẽ thu được thành tích như mong đợi.

Người tuổi Dậu trong 4 ngày đầu tháng 2 Âm lịch diễn ra khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có được nhiều niềm vui trong 4 ngày đầu tháng 2 Âm lịch. Con giáp may mắn có thể tìm ra cách chính xác để giải quyết vấn đề, dẫn dắt tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn và tiến về phía trước. Đường công danh tươi sáng, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao năng lực, mở ra nhiều bước tiến mới trong tương lai gần. Vận trình tài lộc đảm bảo cho việc cải thiện cuộc sống. Con giáp an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.