Tử vi 3 ngày tuần tới từ ngày 16/5 đến 18/5/2022: Tuổi Dần nhân duyên mỉm cười công việc thăng hạng, Tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo, đừng vội tin người kẻo bị lừa gạt

Tử vi cho thấy, 3 ngày (từ 16/5 đến 18/5/2022), có Thái Âm nâng đỡ nên đỡ vất vả rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là các bạn nữ. Công việc thăng hạng, nhân duyên mỉm cười. Tự dưng xung quanh có rất nhiều người yêu quý, khen ngợi bạn, dành những lời có cánh cho Dần.

Tình duyên nở hoa với các bạn nữ tuổi Dần nhiều hơn các bạn nam. Tuổi này hay được người khác giới để ý vì duyên dáng, bạn hay than thở không ai tán tỉnh nhưng đâu biết có người đang âm thầm để ý mình.

Con giáp này tuy không giỏi ăn nói, hấp hấp, nông nổi nhưng lại được đồng nghiệp thông cảm. Một phần là vì bên ngoài xấu tính nhưng bên trong lại tốt tính, Dần chẳng để ai làm cùng mình chịu thiệt thòi bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường thăng tiến của người tuổi Tỵ trở nên khó khăn hơn ít nhiều trong 3 ngày này. Tỵ cần phải kiên định với lý tưởng của mình, không nghe theo lời nói của người khác. Có như vậy mới tránh được thị phi.

Trong chuyện làm ăn không có nhiều tiến triển. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nhìn thấy kết quả. Còn người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì phải vất vả với các công việc tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có cơ duyên với những người mới quen nên cũng có thể sẽ kết mối tơ hồng trăm năm. Trong công việc liên tục bị cấp trên khiển trách vì chưa làm tốt một số việc.

Tài chính: Dù bạn đã cố gắng tiết kiệm hết mức rồi nhưng cũng không thể đủ tiền chi tiêu cho lâu dài.

Cẩn trọng: Trong 3 ngày đầu tuần cần chuẩn bị kỹ hơn về kỹ năng làm việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.