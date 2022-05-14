Tử vi 3 ngày tuần tới từ ngày 16/5 đến 18/5/2022: Tuổi Dần nhân duyên mỉm cười công việc thăng hạng, Tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo, đừng vội tin người kẻo bị lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 12:15

Xem tử vi ngày mới từ 16/5 - 18/5/2022 của 12 con giáp cho thấy Dần đứng đầu bảng danh sách nhân duyên thăng hoa vì chân thật, điềm đạm, duyên dáng trong cách giao tiếp.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, 3 ngày (từ 16/5 đến 18/5/2022), có Thái Âm nâng đỡ nên đỡ vất vả rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là các bạn nữ. Công việc thăng hạng, nhân duyên mỉm cười. Tự dưng xung quanh có rất nhiều người yêu quý, khen ngợi bạn, dành những lời có cánh cho Dần.

Con giáp này tuy không giỏi ăn nói, hấp hấp, nông nổi nhưng lại được đồng nghiệp thông cảm. Một phần là vì bên ngoài xấu tính nhưng bên trong lại tốt tính, Dần chẳng để ai làm cùng mình chịu thiệt thòi bao giờ.

Tình duyên nở hoa với các bạn nữ tuổi Dần nhiều hơn các bạn nam. Tuổi này hay được người khác giới để ý vì duyên dáng, bạn hay than thở không ai tán tỉnh nhưng đâu biết có người đang âm thầm để ý mình.

Tử vi 3 ngày tuần tới từ ngày 16/5 đến 18/5/2022: Tuổi Dần nhân duyên mỉm cười công việc thăng hạng, Tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo, đừng vội tin người kẻo bị lừa gạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường thăng tiến của người tuổi Tỵ trở nên khó khăn hơn ít nhiều trong 3 ngày này. Tỵ cần phải kiên định với lý tưởng của mình, không nghe theo lời nói của người khác. Có như vậy mới tránh được thị phi.

Trong chuyện làm ăn không có nhiều tiến triển. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nhìn thấy kết quả. Còn người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì phải vất vả với các công việc tay trái.

Tử vi 3 ngày tuần tới từ ngày 16/5 đến 18/5/2022: Tuổi Dần nhân duyên mỉm cười công việc thăng hạng, Tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo, đừng vội tin người kẻo bị lừa gạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có cơ duyên với những người mới quen nên cũng có thể sẽ kết mối tơ hồng trăm năm. Trong công việc liên tục bị cấp trên khiển trách vì chưa làm tốt một số việc.

Tài chính: Dù bạn đã cố gắng tiết kiệm hết mức rồi nhưng cũng không thể đủ tiền chi tiêu cho lâu dài.

Cẩn trọng: Trong 3 ngày đầu tuần cần chuẩn bị kỹ hơn về kỹ năng làm việc của mình.

Tử vi 3 ngày tuần tới từ ngày 16/5 đến 18/5/2022: Tuổi Dần nhân duyên mỉm cười công việc thăng hạng, Tuổi Tỵ gặp nhiều xui xẻo, đừng vội tin người kẻo bị lừa gạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 14/5/2022, vận xui bủa vây, làm đâu hỏng đó, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tài vận lụi tàn, dễ lâm vào cảnh khốn cùng, hung hiểm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 14/5/2022, vận xui bủa vây, làm đâu hỏng đó, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tài vận lụi tàn, dễ lâm vào cảnh khốn cùng, hung hiểm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 14/5/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc tụt lùi, công danh xui rủi, gánh nhiều thị phi không đáng có.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Cung hoàng đạo Con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể