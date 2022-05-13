Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 14/5/2022, vận xui bủa vây, làm đâu hỏng đó, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tài vận lụi tàn, dễ lâm vào cảnh khốn cùng, hung hiểm

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 11:46

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 14/5/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc tụt lùi, công danh xui rủi, gánh nhiều thị phi không đáng có.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy gặp không ít khó khăn. Nhiều thị phi, tranh chấp với cấp trên khiến con giáp trở nên mệt mỏi. Thay vì nóng nảy mất kiểm soát, con giáp nên giữ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tiểu nhân rình rập, luôn mong bản mệnh lộ ra những sơ hở dù nhỏ nhất, để thừa cơ ám hại. Vì vậy hãy tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn.

Đường tài lộc ảm đạm, con giáp xui xẻo đang bỏ qua khá nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá vì sự chủ quan, lơ là của mình. Sửu cần chú ý chi tiêu, tiết kiệm nhiều hơn.

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Người tuổi Sửu trong thứ Bảy gặp không ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần gặp nhiều vận rủi, liên tiếp gặp xui. Hung tinh giáng mệnh của con giáp cũng không suôn sẻ như mong đợi. Những rắc rối liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con giáp Con giáp nên thật cẩn trọng, tránh xa những xung đột, tranh chấp kẻo làm hỏng đại sự về sau. 

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện. Người độc thân tuy có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè nhưng con giáp vẫn chưa thể mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới.

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rong thứ Bảy, người tuổi Dần gặp nhiều vận rủi, liên tiếp gặp xu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy dễ trở nên nóng vội và đưa ra những quyết định mù quáng. Bản mệnh thích thử thách bản thân nhưng cứ mãi lao đầu vào công việc mà không biết cách sắp xếp, tận dụng sai thời cơ thì sẽ rước nhiều trắc trở. Con giáp nên học cách khiêm tốn và ứng xử tốt hơn trong các mối quan hệ với gia đình, xã hội.

Vận trình tình cảm lận đận, con giáp trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Đời sống vợ chồng chưa được dung hoà tốt vì còn tồn tại nhiều bất đồng, khác biệt trong tính cách.

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Người tuổi Mùi trong thứ Bảy dễ trở nên nóng vội và đưa ra những quyết định mù quáng = Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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