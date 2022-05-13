Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn quý nhân trợ lực, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc, Dần vướng nhiều thị phi, vận trình u tối

Nhờ có Tam Hợp che chở, người tuổi Tý vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Công việc của con giáp diễn ra thuận lợi trăm đường. Bạn nhanh chóng đạt được những thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, con giáp may mắn còn được quý nhân nâng đỡ nên thu về một khoản tài lộc khổng lồ. Nếu tận dụng tốt thời cơ, con giáp sẽ rất nhanh phất lên giàu có.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 c ủa 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Bảy, sự nghiệp của người tuổi Sửu gặp chút ít khó khăn. Con giáp có thể sẽ vướng vào thị phim tranh chấp với đồng nghiệp và cấp trên. Thay vì nóng nảy mất kiểm soát, con giáp này nên giữ bình tĩnh để suy xét nhận định và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Tiểu nhân rình rập, luôn mongi bản mệnh lộ ra những sơ hở dù nhỏ nhất, để thừa cơ ám hại. Vì vậy hãy tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá tốt. Nhất là người độc thân may mắn tìm được người phù hợp để cả hai chia ngọt sẻ bùi và dễ dàng tiến xa hơn trong mối quan hệ ở tương lai.

Đường tài lộc ảm đạm. Con giáp đang bỏ qua khá nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá vì sự chủ quan, lơ là của mình. Sửu cần chú ý chi tiêu, tiết kiệm nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần một ngày thứ Bảy không mấy dễ chịu. Hung tinh giáng mệnh, công việc của tuổi Dần cũng không suôn sẻ như mong đợi. Những rắc rối liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con giáp. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời điểm này là nên tránh xa những xung đột, tranh chấp không đáng có kẻo làm hỏng đại sự về sau.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện, nhất là đối với những ai còn độc thân. Tuy có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân nhưng con giáp vẫn chưa thể mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Dần trong thứ Bảy diễn ra vô cùng rộng mở. Bằng nỗ lực không ngừng, những thành tựu mà con giáp này đạt được khiến tất cả mọi người không khỏi thán phục. Thực Thần còn mang lại may mắn cho con giáp về đường tài lộc. Bản mệnh tha hồ đón tiền bạc dồi dào, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá.

Con giáp có những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có hy vọng mới trong việc tìm kiếm tình yêu. Các cặp đôi thì ngày càng hòa hợp. Khắn khít.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Thìn

Được Thần may mắn ưu ái gọi tên, người tuổi Thìn liên tiếp đón nhân những chuyện vui bất ngờ. Con giáp có cơ hội phát tài phát lộc khi được người thân quen giới thiệu cho những mối làm ăn hứa hẹn. Chỗ đứng của bản mệnh sẽ ngày một củng cố và là tiền đề cho những nấc thang tiến tới thành công trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, những hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cặp đôi có thể chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi báo hiệu người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều điều không tốt vào ngày thứ Bảy. Công việc thua lỗ đẩy con giáp vào khủng hoảng cả về tinh thần lẫn tài chính. Bạn trở nên chán nản, do dự khi đưa ra các quyết định nên đẻ vụt nhiều cơ hội lớn. Tiền bạc của con giáp cũng vì thế mà ngày càng thâm hụt. Bản mệnh nên dành thời gian nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề, tìm ra cách khắc phục trước khi cả sự nghiệp sụp đổ.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lên bổng xuống trầm. Mỗi khi có bất đồng xuất hiện, bạn chớ nên đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa.

Tử vi báo hiệu người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều điều không tốt vào ngày thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Ngọ

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Ngọ nhận được sự nghiệp lên hương. Những nỗ lực cũng như thành tựu mà con giáp này đạt được thừa nhận, mở rộng con đường thăng tiến phía trước. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới vừa thu được lợi nhuận to lớn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân trong thời gian này, bản thân cần phải chủ động hơn nữa. Cơ hội yêu và được yêu hoàn toàn nằm ở cách thể hiện của con giáp này.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy dễ trở lên nóng vội, những quyết định mù quáng. Bản mệnh thích thử thách bản thân nhưng cứ mãi lao đầu vào công việc mà không biết cách sắp xếp, tận dụng sai thời cơ thì sẽ rước nhiều trắc trở. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên học cách khiêm tốn và ứng xử tốt hơn trong các mối quan hệ với gia đình, xã hội.

Vận trình tình cảm lận đận, con giáp trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Đời sống vợ chồng chưa được dung hoà tốt vì còn tồn tại nhiều bất đồng, khác biệt trong tính cách.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong thứ Bảy diễn ra tương đối phức tạp. Con giáp này dù làm việc gì cũng cần thận trọng nhưng những chuyện thị phi cứ liên tiếp ập đến. Có những mối quan hệ không thể duy trì và gìn giữ được, cơ hội theo đó cũng mất đi nhiều. Nguồn thu nhập bấp bênh khiến con giáp luôn đau đầu chuyện chi tiêu.

Mối quan hệ tình cảm xuất hiện vết rạn nứt gây ra cảm giác mệt mỏi cho những người yêu nhau. Dù đã cố gắng không để không khí gia đình trở nên căng thẳng nhưng dường như vẫn không khá hơn là mấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Dậu

Trong thứ Hai, người tuổi Dậu có được tín hiệu vui liên quan đến tiền bạc. Nhưng nên nhớ khi nhận được tiền thì bạn nên ưu tiên một phần trả nợ, một phần để tiết kiệm cho việc đầu tư, bảo đảm tương lai trước khi muốn mua sắm gì bạn nhé.

Chuyện tình cảm bình yên. Các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân có sự cởi mở, chủ động nên gây được ấn tượng trong mắt những người xung quanh.

Trong thứ Hai, người tuổi Dậu có được tín hiệu vui liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy vận trình lên hương, tiền của hưng tử. Những phi vụ làm ăn mới thành công ngay từ bước đầu giúp Tuất có được nguồn lợi không nhỏ. Tuất càng làm càng lên như diều gặp gió, khẳng định được bản thân. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn trọng, chủ quan chính là yếu tố sẽ phá hủy bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho con giáp, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/5/2022 của tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi trong thứ Bảy lên xuống thất thường. Dưới sự tác động của tiêu nhân, con giáp khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu hoạ khôn lường. Tài lộc của bạn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tiền tài ngày càng thất thoát, bản mệnh đứng trước nguy cơ mất hết tất cả.

Sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút, hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.