Tử vi 3 ngày tới (7, 8, 9/9), xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, thu nhập gia tăng chóng mặt, sự nghiệp thịnh vượng, kết thúc chuỗi ngày gian khổ

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 11:38

Tử vi 3 ngày tới (7, 8, 9/9), dự đoán có 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 3 ngày tới (7, 8, 9/9), người tuổi Tuất có thể thăng quan phát tài. Con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bấy nhiêu. Đây sẽ là thời điểm hiếm có mà bản mệnh có thể chuyển mình trong tài vận.

Tử vi 3 ngày tới (7, 8, 9/9), xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, thu nhập gia tăng chóng mặt, sự nghiệp thịnh vượng, kết thúc chuỗi ngày gian khổ - Ảnh 1
Trong thời gian tới, người tuổi Tuất thu hút về mình nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, người tuổi Tuất thu hút về mình nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Không chỉ vậy, chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra rất tốt đẹp. Bản mệnh còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim người tuổi này rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một chút, do có hung tinh chiếu mệnh nên sẽ có ảnh hưởng hơi tiêu cực đến các mối quan hệ của người tuổi Tuất. Mạng chủ cần tránh tính tình cao ngạo, không coi ai ra gì. Người mình không thích cũng không nên thể hiện ra mặt, tránh được họa tiểu nhân tiềm tàng. 

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Dậu cũng là một trong 3 con giáp may mắn đón đại hồng phước, đổi vận trong 3 ngày tới. Nhờ có Kiếp Tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bản mệnh có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc. 

Tử vi 3 ngày tới (7, 8, 9/9), xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, thu nhập gia tăng chóng mặt, sự nghiệp thịnh vượng, kết thúc chuỗi ngày gian khổ - Ảnh 2
Nhờ có Kiếp Tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bản mệnh có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong mặt tài lộc, người tuổi Dậu nhận được nhiều sự giúp đỡ về tài chính của bạn bè và đồng nghiệp. Đường số hoàn toàn có thể yên tâm mà phát triển vận tài lộc của mình. Đồng thời người này cũng rất biết mình biết ta, biết bỏ xuống cái tôi của mình để cùng đồng đội hướng tới mục tiêu rực rỡ hơn.

Còn về mặt tình cảm khá sôi động. Vận nhân duyên được Tỷ Kiên tọa mạng lại lâm thế vượng nên khá sôi động. Người cầm tinh con gà dễ dàng có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu nhờ tính cách ưa giao thiệp, ưa nói chuyện. 

 

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số có viết, nằm ở vị trí tiếp theo trong số 3 con giáp may mắn từ ngày 7/9 đến ngày 9/9 chính là người tuổi Mùi. Công việc làm ăn của con giáp này được cải thiện đáng kể so với những năm trước đó.

Tử vi 3 ngày tới (7, 8, 9/9), xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, thu nhập gia tăng chóng mặt, sự nghiệp thịnh vượng, kết thúc chuỗi ngày gian khổ - Ảnh 3
Bước vào 3 ngày tới bản mệnh sẽ được Tài tinh đền đáp xứng đáng, giúp công việc được hanh thông, phát triển thuận lợi, suôn sẻ và vươn lên đến một tầm cao mới khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, xã hội đã khiến người tuổi Mùi gặp không ít vất vả. Bước vào 3 ngày tới bản mệnh sẽ được Tài tinh đền đáp xứng đáng, giúp công việc được hanh thông, phát triển thuận lợi, suôn sẻ và vươn lên đến một tầm cao mới khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì người tuổi Mùi sẽ tạo ra bàn đạp cho công việc phát triển bay cao bay xa. Nhờ đó, tài chính, tiền bạc của con giáp này dư dả hơn nhiều, cuộc sống trở nên thoải mái, giàu sang, sung túc hơn. Bản mệnh sẽ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, công việc phát triển hơn cả dự kiến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (7/9), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá

Kể từ ngày mai (7/9), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá

Kể từ ngày mai (7/9), 3 con giáp may mắn đón đại hồng phước, đổi vận, mọi sự lên hương. Đây là một tin vui cho những người đã trải qua khoảng thời gian trước không mấy tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 on giáp tử vi 3 con giáp phát tài con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 7/9 tử vi ngày 8/9 tử vi ngày 9/9

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng