Kể từ ngày mai (7/9), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá

Kể từ ngày mai (7/9), vận tiền tài của người tuổi Hợi được Thương Quan che chở. Âm Dương không đồng nhất tạo ra Thương Quan thần, vận quan hệ xã giao khá thuận lợi. Ưu điểm sáng tạo và mưu lược sẽ giúp con giáp này có thêm nhiều ý tưởng kiếm tiền hơn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Hợi có khí chất thanh cao, ngạo nghễ, làm việc thể hiện được cái uy của người dẫn đầu. Con giáp này có sự nghiệp gặp cát lợi, sự tự tin giúp người tuổi Hợi giải quyết trơn tru mọi việc được giao. Chỉ cần bản mệnh thể hiện được hết ưu điểm của Thương Quan lâm vượng vận.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, kể từ ngày 7/9/2022 người tuổi Dậu vô cũng rất may mắn. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên không gặp phải bất cứ vận hạn nào. Ngược lại may mắn còn tăng lên bội phần.

Có điều bản tính thích tự do ghét trói buộc khiến bản mệnh không được chủ động về túi tiền của mình. Con giáp này mong mỏi thử những thứ mới những điều mang tính cách mạng. Vậy nên thói quen tiêu tiền để hưởng thụ thú vui mới sẽ khiến mặt giữ tiền của bản mệnh không đảm bảo.

Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như bản mệnh biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Không chỉ có tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên yên ấm, hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Nếu như chăm chỉ hơn nữa thì người tuổi Dậu sẽ đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như bản mệnh biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt. Người tuổi này sẽ được xem xét tăng lương, may mắn gõ cửa, không còn lo lắng vấn đề tiền bạc nhiều như trước.

Tuổi Ngọ

Thầy tử vi - tướng số cho biết, những người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt, không ngừng trau dồi và học hỏi. Nhờ trí thông minh, kết hợp với sự may mắn, con giáp này sẽ có được nhiều thành tựu nổi bật.

Theo tử vi, kể từ ngày 7/9/2022, con giáp này hứa hẹn có nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong công việc và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Trong số những con giáp may mắn thời gian tới không thể không kể đến người tuổi Ngọ. Theo tử vi, kể từ ngày 7/9/2022, con giáp này hứa hẹn có nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong công việc và tài chính. Cơ hội phát triển đến với bản mệnh liên tiếp và có thể nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng.

Sự thay đổi tích cực trong công việc giúp người tuổi Ngọ có lương bổng được cải thiện đáng kể, tiền bạc rủng rỉnh, dư dả nhiều hơn, có nguồn tài chính để chi tiêu cho gia đình và công việc. Nếu là người đang kinh doanh tự do thì năm nay có thể những chú Ngựa sẽ nhận được nguồn lợi lớn từ những khoản đầu tư tay trái, mang lại nhiều nguồn thu lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.