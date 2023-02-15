Tử vi 3 ngày sắp tới: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 02:30

Tử vi dự báo có ba con giáp phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

 

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất ham học hỏi và có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình. Lúc này bạn sẽ bận rộn với công việc của mình, nhưng bạn cũng sẽ thấy thành quả sau khi làm việc chăm chỉ, đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này , các bạn cầm tinh con giáp Dê trì trệ trước biến động, nhưng cuối năm tài lộc ngày càng vượng, được quý nhân giúp đỡ, may mắn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn, thu hoạch tài lộc thuận lợi.

Tử vi 3 ngày sắp tới: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác. Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Tử vi 3 ngày sắp tới: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ lúc này, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp lắm tiền nhất vào thời điểm này nhờ vào một chút may mắn. Có thể nói, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng theo cách mà bạn không ngờ nhất. Thậm chí bạn còn được trả nợ - một khoản tiền mà bạn từng nghĩ rằng ít có cơ hội được trả lại.

Tử vi 3 ngày sắp tới: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có một vài người tuổi nàycòn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, đừng vội mua sắm hoang phí nhé, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

 

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay