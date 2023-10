Tử vi 3 ngày giữa tuần (4/5 - 6/5), Tài Lộc căng tràn, 3 con giáp may mắn vận số chạm đỉnh thành công, sự nghiệp thênh thang rộng mở, thu nhập gia tăng bội phần, tiền của đề huề, giàu lên trông thấy

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (4/5 - 6/5), những chú Khỉ rất năng động và chăm chỉ làm việc nên công danh thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Mão từ khi sinh ra đã luôn có một sự thờ ơ với quyền lực, danh vọng và sự giàu có. Họ không phải mẫu người miệt mài theo đuổi tiền tài giàu sang,hay phải nỗ lực hết mình cố gắng vì cái gọi là đỉnh cao danh vọng. Cái người tuổi Mão theo đuổi là cuộc sống an nhiên, gia đình thuận hòa, bởi người tuổi Mão yêu thích sự thoải mái và tự tại.

Trong 3 ngày giữa tuần (4/5 - 6/5), người tuổi Mão sẽ rất may mắn, họ không theo đuổi tài lộc thì tiền tài lại tự đổ vào túi họ, một cách vô tình hay chỉ là một lần may mắn mua vé số thì họ cũng dễ dàng trúng thưởng. Sự nghiệp của người tuổi Mão thuận lợi suôn sẻ, khi gặp khó khăn thì tự nhiên có người đưa tay giúp đỡ. Cuộc sống của người tuổi Mão, không quá giàu không quá nghèo nhưng rất tự do, tự tại.