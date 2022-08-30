Tử vi 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 18:05

Trong 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc. Họ làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

Tuổi Sửu

Tử vi trong trong 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9) chính là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Sửu. Sự nghiệp của con giáp này sẽ dần đạt được những cột mốc như bản mệnh mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, người tuổi này sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 1
 Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm này, những người cầm tinh con Trâu là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian tới là thời điểm mọi khó khăn của những người tuổi Sửu sẽ được giải quyết, nên không còn gì phải lo lắng. Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm này, những người cầm tinh con Trâu là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của con giáp này cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của bản mệnh trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ thường rất chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này luôn tốt bụng, bao dung, thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 2
Con giáp này có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, vận trình của con giáp tuổi Tỵ vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời điểm này, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để những người cầm tinh con Rắn hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Mùi

Sách Thần số học cho biết, những “chú Dê” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 3
 Trong giai đoạn này, người tuổi này sẽ có mọi việc diễn ra đều hanh thông, bản mệnh sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9), vận khí âm dương của những người tuổi Mùi hội tụ, tạo cho vận trình của con giáp có thời cơ chín muồi. Trong giai đoạn này, người tuổi này sẽ có mọi việc diễn ra đều hanh thông, bản mệnh sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Vận trình của Mùi sẽ vô cùng hanh thông, bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp tuổi Mùi không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản- h chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng con giáp này có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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